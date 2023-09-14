Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

▪ SERGİ

- İyilik İçin Sanat Derneği, “Denizin Sırrı: Derinliklerde Somut İzler” adlı sergiyi Kalamış 39 Sanat Oteli’nde sanatseverlerin beğenisine sundu. “Denizin Sırrı” adıyla su altındaki renk cümbüşünü, tarihî mekânlara yansımasını, insanlığın denizlere olan etkisini düşündüren bu benzersiz sergi, Hicran Aksöz’ün küratörlüğünde 22 farklı sanatçının 41 özgün eserinden oluşuyor. 20 Eylül’e kadar görülebilir.

- Bâlâ Uyguner’in kişisel sergisi “Onun”, tüm dünyada kadınlık mefhumuna ilişkin yeni kapılar açarak, kadınların hikâyesini bir sanatçının elinden çıkan eserler aracılığıyla dinlememizi sağlıyor. Sergi, doğduğu andan itibaren başkasının varlığıyla, diğerlerinin bakışıyla konumlanmak zorunda kalan kadınların hikâyesi olarak karşımıza çıkıyor. Son tarih 17 Eylül.

▪ SİNEMA

Korkunç İblis, Dehşetin Yüzü 2 ile geri döndü. The Nun'un korku dolu devam filmi sizi bekliyor! 1956 Fransa'sında geçen film, Korku Seansı evreninin dokuzuncu filmi. Filmin yönetmenliğini Michael Chaves üstlenirken, senaryosunu Akela Cooper kaleme aldı.

ANTALYA

▪ BALE

Dünya bale tarihinde ve repertuvarında önemli bir yeri olan “La Bayadère”, müziğinin melodik çekiciliğinin yanı sıra, gösterişli etnik öğeler içeren sahneleri ile Hindistan'ın mistik atmosferini muhteşem danslar eşliğinde Aspendosa taşıyor. Solor’u İDOB baş baleti Çağatay Özmen’in, Nikiya’yı Berfu Elmas’ın canlandıracağı L. Minkus’un başyapıtı 17 Eylül Pazar saat 21’de.

ANKARA

▪ SERGİ

Goethe-Institut Ankara’nın sanat alanı Galeri Vitrin, 15 Eylül – 12 Kasım arasında Gözde Mulla’nın “Dışarıda Bir Yerde” isimli solo sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, insanın doğa üzerindeki şiddetini bir metafor olarak iç-dış karşıtlığı ile ele alıyor, izleyiciyi ters bir iç-dış ilişkisine davet ediyor.

BURSA

▪ TİYATRO

Nazım Hikmet, karısı Piraye’ye 1933’ten 1950’ye kadar, aralıklı olarak hapishanede geçirdiği 17 yıl boyunca yüzlerce mektup yazdı. Bu mektuplar aracılığıyla aşkını, kavgasını, hasretini en duru haliyle Piraye ile paylaştı. Usta şair Nazım Hikmet’in yüreğinin bütün gücüyle yazdığı mektup ve şiirlerden oluşan, onun iç dünyasına yapılan, Murat Çidamlı’nın oyunlaştırdığı bu yolculukta; aşkın, şiirin, müziğin evrensel ve ölümsüz yönüyle tanışmaya ve yüreğinizin kapılarını açmaya hazırlanın. “Piraye” 16 Eylül Cumartesi saat 17’de Nilüfer Belediyesi uğur Mumcu Sahnesi’nde izlenebilir.

▪ KİTAP FUARI

Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen Gemlik Kitap Limanı, bu yıl 16-24 Eylül tarihleri arasında Gemlik İskele Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Fuarda; ülkenin önde gelen yazar, şair, akademisyen, gazeteci ve siyasetçileri olacak. Kitapseverlerin yazarlarla bir araya geleceği fuarda atölyeler de gerçekleştirilecek. Fuara katılacak isimler arasında, Bülent Emrah Parlak, Kayıhan Pala, İsmail Arı, Yaşar Aydın, Yılmaz Aslantürk, Murat Meriç, Seval Arslan, Latife Tekin, Barış İnce, Mahir Ünsal Eriş, Ayşen Şahin, Işık Kansu gibi isimler yer alıyor. 9 günlük fuarın onur konuğu Altan Öymen olacak.