Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

- KONSER

DOB’un geniş repertuarı, Beethoven’ın Fidelio, Mozart’ın Don Giovanni, Bellini’nin I Puritani, Donizetti’nin Lucia di Lammermoor, Çaykovski’nin Yevgeni Oregin, Mascagni’nin Cavalleria Rusticana, Gounod’nun Faust, Puccini’nin La Boheme, Bizet’nin Carmen ve Verdi’nin Il Travatore, Nabucco, Aida ile Otello’suna uzanıyor. Konser 29 Eylül saat 20.00’da Kadıköy Süreyya Operası Sahnesi’nde.

- SERGİ

Ressam Devrim Erbil’in İstanbul ve Anadolu temalı çalışmaları, "Seçmeler" adlı sergide sanatseverlerle buluştu. Küratörlüğünü Zeynep Öztürk’ün gerçekleştirdiği sergide; İstanbul, Anadolu ve doğa temalı yağlı boya giclêe baskı eserlerle halılar yer alıyor. Son tarih 30 Ekim.

Devrim ERBİL

- PERFORMANS

Yapı Kredi Galeri’nin bu yaz İstiklal Caddesi’ne açılan ve portiko olarak adlandırılan bina girişinde başlattığı kamusal program Eda Çekil ile bugün saat 18.00’da. “Portiko Okumaları ve Performansları” her ay iki kez Çarşamba günleri 18.00’da yapılan programlarla sürüyor.

- ATÖLYE

Somutlaştırılmış Doğaçlama Atölyesi, yaratıcı bir doğaçlama pratiği aracılığıyla bir dizi hareket modalitesini keşfediyor. Atölye, bireysel solo pratikten edinilen bilgileri grup kompozisyonu ve oyununa taşıyarak doğaçlama oyunlar kuracak. 23 Eylül saat 11.00’da Arter’de.

ANKARA

- SERGİ

Fotoğraf: Ramize ERER

Nuri Bilge Ceylan’ın “Kuru Otlar Üstüne” filminde eserleri yer alan Ramize Erer, filmin Türkiye’de gösterime girmesiyle eş zamanlı olarak “Ve Bir Gülüm Ben” adlı retrospektif sergisiyle Galeri Nev Ankara’da. Yüze yakın portrenin görülebileceği sergi 11 Ekim’e dek ziyarete açık.