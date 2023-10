Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

▪KONSER

Kadıköy Süreyya Operası her pazar gerçekleştirdiği klasikleşen Kahve Konserleri’ne yeni sezonda da devam ediyor. İtalyan bestecilerin büyülü dünyasını yansıtan "Dolce Armonia" ile müzikseverlerin karşısına genç neslin en parlak keman sanatçılarından biri olan Can Özhan çıkacak. Can Özhan'a, genç yeteneklerden oluşan Aşkın Ensemble eşlik edecek. Etkinlik, 8 Ekim, saat 11.00’de gerçekleştirilecek.

▪SERGİ

Depo; Çınar Eslek’in kişisel sergisi “Teyel, Uzuv, İlizarov”a ev sahipliği yapıyor. Sanatçının son dönemde üzerinde çalıştığı Hayal-Et, eklemleme ve yamalama, çeşitlilik ve melezlik, eksiklik ve tamamlanmışlıkla ilgili sorulardan yola çıkan sergi, bedenin imkânlarına yönelik çeşitli önermeler sunuyor. 4 Kasım’a kadar ziyaret edilebilir.

▪TİYATRO

Yıl 1692, ABD’de Salem kasabası… Cadılıkla suçlanan insanlar… Büyük tartışmalara, ardından işkencelere, nihayetinde de idamlara varan mahkemeler… Çıkarları için ‘liste’lerce insanları ölüme sürükleyen ‘insan’lar… İnancı kullanarak; önce toplumsal yaşamı, sonra hukuku, nihayetinde onuru yok etmeye çalışan ‘baştakiler’ ve buna sebep olmayı yahut seyirci kalmayı seçen halk… Tiyatro yazınının en önemli isimlerinden Arthur Miller’ın, 1952’de gerçek olaylardan yola çıkarak yazdığı Cadı Kazanı; ilk kez Şehir Tiyatrosu’ndan seyircilerini selamlıyor. Oyun; 11-14 Ekim arasında Kağıthane Sadabad; 18-21 Ekim arasında ise Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşacak.

ANKARA

▪OPERA

Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin sahneleyeceği “Tosca” operası sanatseverlerle buluşacak. Bestesi Giacomo Puccini’ye, librettosu Luigi Illica ve Giuseppe Giacosa’ya ait eser Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk opera sanatçısı ve ülkemizde ilk “Tosca” başrolünü üstlenen opera ve tiyatro sanatçımız Semiha Berksoy’un anısına, kızı, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu, rejisör ve eğitimci Prof. Zeliha Berksoy’un prodüksiyonuyla hayata geçiyor. 7 ve 16 Ekim’de Opera Sahnesi’nde sahnelenecek temsil, saat 20.00’de.

ESKİŞEHİR

▪TİYATRO

Gotik Afrika; iki kardeşin hikâyesini ve karmaşık ilişkilerini anlatırken, aile içi dinamikleri, ırksal ayrımcılığı ve toplumsal gerilimleri ele alıyor. Karakterlerin iç dünyaları ve sembolik ögeler, oyunun derin ve sürreel bir atmosfer yaratmasına katkıda bulunuyor. Oyun; karmaşık karakterler ve sembolizm ile derin bir içerik sunarken sahne üzerinde unutulmaz bir deneyim yaratıyor. 8 ve 22 Ekim saat 20.30’da Dario Fo Deneysel Sahne’de izlenebilir.