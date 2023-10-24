Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

- TİYATRO

Bu Yapım’ın yepyeni iddialı oyunu “Kutular”, 31 Ekim’de prömiyerini yapmaya hazırlanıyor... İlişkilere ilişkin bir oyun olan Kutular; seyircileri bilinmeyene, herkese anlatmaktan korktuğumuz sırlarımızı ortaya dökmeye doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Oyun, saat 21.00’de House of Performance Bakırköy Alt Sahne’de sahnelenecek.

- BALE

İlk kez 1841’de sahnelenen Giselle balesi; dans etmeyi çok seven, genç ve güzel, bir o kadar da utangaç Giselle adında bir köylü kızı ile kendisini ona ‘’Loys’’ adlı bir çiftçi olarak tanıtan ve Giselle’e delicesine âşık olan Kont Albrecht’in trajik ve romantik hikâyesini konu alıyor. Doğaüstü ögelerle bezeli eser 27 Ekim Cuma saat 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Sahnesi’nde izlenebilir.

- SERGİ

Figüratif resmin önde gelen isimlerinden Altan Çelem’in “Yayın Akışı” başlıklı kişisel sergisi, Brieflyart’ta açıldı. Sergideki eserlerde yayın akışını sağlayan bir öge olan televizyon, aslında akmayan bir zamanın metaforu olarak izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sergi, 12 Kasım Pazar’a kadar görülebilir.

Altan Çelem

- KONSER

Piyanist Emre Yavuz, yepyeni ve yine alışılagelmişin dışında bir programla dinleyicisiyle buluşuyor. Şeffaf Rüyalar adlı, tamamı Maurice Ravel’e adanan resital programında bestecinin gerçekten kaçış ve egzotizm fikirlerinin hâkim olduğu farklı eserleri bir araya geliyor. Konser 30 Ekim Pazartesi saat 20.00’de Kadıköy Süreyya Operası’nda.

Emre Yavuz

ANTEP

- SERGİ

GAGİAD Kültür Sanat Festivali kapsamında kentte iki dikkat çeken sergi açıldı. Şehrin en güzel hanlarından biri olan Pürsefa Hanı’ndaki sergiler, “Pür-hayâl” ve “...fakat kalbim seninledir” adlarını taşıyor. Nejad Melih Devrim, Osman Nuri İyem, Neş’e Erdok, Temür Koran gibi sanatçıların işlerinin görülebileceği sergiler 28 Ekim Cumartesi’ye kadar izlenebilecek.

ANKARA

- TİYATRO

Harold Pinter’ın “Gitgel Dolap” adlı oyunundan uyarlanan "Eksi Bir", aşk acıları, hayal kırıklıkları ve yaralarını birlikte iyileştirmeye çalışan; birbirinden başka kimsesi olmayan iki kadının hikâyesi. Bodrum katlarında geçen bir ömür, tekinsiz sokaklar ve hükmeden adamlardan kurtulmaya çalışan Melis ve Sude için artık oyundan kaçış yok. Oyun 4 Kasım Cumartesi saat 20.00’de Farabi Sahnesi’nde.