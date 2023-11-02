Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

- MODERN DANS

MDTistanbul’un bir 'Sanat ve Sürdürülebilirlik Buluşması' olan 'Dans Adrenalin', 4 Kasım 2023'de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi'nde ilk kez sahnelenecek. Beş parçadan oluşan program; döngüsel tasarım, sürdürülebilirlik ve ileri dönüşüm ilkelerine dikkat çekerken, aynı zamanda seyirciye yeni koreografilerle farklı bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. Prömiyer saat 20.00’de.

- OPERA

Paris'te Academié Disque du Lyrique tarafından Altın Orfeo, Gran Prix Leyla Gencer Ödülü, Andante Müzik Dergisi Donizetti Müzik Ödülü ve Semiha Berksoy Vakfı tarafından "En İyi Kadın Sesi" ödülüne layık görülen soprano Pervin Chakar, piyanist Paolo Villa ile sunacağı geniş bir repertuvarla ‘Bir Opera Gecesi’de seyirciyle buluşacak. Bu arya dolu akşam 19 Kasım saat 18.00’de Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde gerçekleşecek.

- SERGİ

Yapı Kredi Müzesi, Alaca Höyük kazılarında çıkarılan arkeolojik eserlerin önemli bir bölümünü geçici süreyle müzesine taşıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifiyle 1935 yılında Çorum’da başlatılan ve Türkiye Cumhuriyeti’ni uluslararası alanda temsil eden ilk bilimsel kazı unvanına sahip Alaca Höyük eserleri, bu sergide ilk defa bir arada sergileniyor. Bir İdealin Peşinde: Atatürk ve Alaca Höyük sergisi 10 Mart 2024’e kadar ziyaret edilebilir.

- TİYATRO

Bütün Çılgınlar Sever Beni, Moda Sahnesi'nin 2013 yılından beri seyirci ile bulaşan komedi oyunu. Eşinin sadakatini test etmek için eski dostunun yardımını isteyen Yosif (Mert Fırat) kendisini ve dostu Angel'ı (Çağlar Yalçınkaya) içinden çıkılamaz bir aşk üçgenine sokar. Bu üçgenin ortasındaki Maria'nın (Öznur Serçeler) ise bir çözüm bulması gerekecektir. Stefan Tsanev’in tek perdelik oyununu 12 Kasım Pazar saat 16.00 ve 19.00’da izleyebilirsiniz.

ANKARA

- FESTİVAL

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen, AB Türkiye Delegasyonu, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi tarafından desteklenen 34. Ankara Film Festivali, 2-10 Kasım 2023 tarihleri arasında Kızılay Büyülü Fener Sinemaları'nda gerçekleşecek. Başvuran 204 film arasından yapılan değerlendirme sonucu 5 canlandırma, 6 deneysel ve 8 klasik kurmaca olmak üzere 19 film sinemaseverlerle buluşacak. Ayrıntılı bilgi için; filmfestankara.org.tr

BARTIN

- ÇOCUK OYUNU

Karlar ülkesinde prenses Elsa’nın tahta çıkma töreni sırasında, ormanda yaşayan tavşanın bulduğu gizemli defter, ülkedeki herkesin hayatını değiştirecekti. Bir anda kendilerini hiç beklenmedik bir yolculuğun içinde bulan Elsa, Olaf ve Kristoff sevgileri ve dostlukları sayesinde tavşandan gizemli defteri alıp her şeyi düzeltebilecekler miydi? Lena Baysal’ın yönetip oynadığı 2-8 yaş arası çocuklara hitap eden oyun, 5 Kasım Pazar saat 14.00 ve 16’da Bartın Kültür Merkezi’nde.