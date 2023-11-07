Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

- TİYATRO

Tatavla’da Son Dans; geçmiş ve şimdiki zaman arasına sıkışmış bir yağmanın yükünü taşıyan Eleni ve Gül’ün hikâyesi. Işıltılı şehrin içerisinde 6-7 Eylül’ün izlerini taşıyan yıkık dökük bir ev. İki Rum kadının gitmek ve kalmak arasındaki yaşanmışlıklarına, toprağa tutunmalarına, Rembetiko tadında küçük bir dokunuştur bu oyun. 12 Kasım Pazar saat 20.00’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde.

- KONSER

Piyanoda Türkü Yavuz’un, klasik gitarda Alican Hakgüder’in oluşturduğu Duo Frisson, klasik müziğin kaybolmaya yüz tutmuş eserlerini tekrar canlandırmayı ve müziğin evrensel dilini kullanarak kültürel etkileşime katkı sağlamayı hedefliyor. Yeldeğirmeni Sanat Üst Salon’da “Cumartesi Konserleri” kapsamında gerçekleşecek etkinlik saat 20.00’de.

Türkü Yavuz - Alican Hakgüder

- SİNEMA

Sinematek/Sinema Evi “Sessiz Perşembe” gösterimlerini Fransız yazar Pierre Loti ile sürdürüyor. Loti’yi yüzüncü ölüm yıldönümünde anmak amacıyla tasarlanmış program, Loti’ye farklı açılardan yaklaşıyor. Derleme program, yirminci yüzyılın başında çekilmiş filmlerle Loti’nin izinde dünyayı dolaşarak adeta onun fantastik dünyasını yeniden betimliyor. Bu kapsamda gösterilecek olan Pierre Loti Derlemesi: Pierre Loti’nin Fantastik Evreni 16 Kasım, saat 20.00’de.

Pierre Loti

- EDEBİYAT

“Yazarlar İskelede” serisinde bu kez, edebiyatın sanatsal yaratıcılığıyla bilimsel araştırma pratiği arasındaki dengeye odaklanılıyor. Olcay Akyıldız’ın moderatörlüğünde Murat Gülsoy’un konuk olacağı söyleşide, gerçeklikle kurmacanın iç içe geçtiği bu sanat dalı Moda İskelesi’nde konuşulacak. Etkinlik kayıtları için; https://istanbulsenin.istanbul/

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ANKARA

- SERGİ

Ebru Döşekçi-Seçkin Pirim ikilisi, 25 Kasım’a kadar görülebilecek olan “Blue Studio“ isimli sergisi ile Galeri Siyah Beyaz’da izleyicilerle buluşuyor. Sergide yer alan çalışmalarında yapıtların katmanlı formunu ve dokusunu öne çıkarıyor. Ortaklaştıkları bir yaşamın hikâyelerinden yola çıkarak oluşturdukları sergide her iki sanatçının üretme pratiği ve sürecinin iç içe geçtiği görülüyor.

Ebru Döşekçi - Seçkin Pirim

SAMSUN

- OPERA

Giacomo Puccini’nin üç perdelik operası Madama Butterfly, 25 Kasım Cumartesi saat 20.00’de Aydın Gün Salonu’nda prömiyer yapacak. Opera tarihinde çok özel bir yere sahip olan yapıt, Türkiye'ye opera kültürünün girip gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Prömiyeri kaçıranlar için bir sonraki temsil 27 Kasım Pazartesi aynı saatte ve mekânda izlenebilir.