Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

- SERGİ

Kavramsal ve teknik donanımı ile dikkat çeken Tim Kent, 2 Aralık’a kadar Pilevneli Dolapdere’ye Kronos ve Kairos başlıklı kişisel sergisi ile konuk oluyor. Tanıdık olanla tekinsizi, uygun olanla beklenmedik arasındaki süreci parçalı bir şekilde resimsel kompozisyonlar ile aktaran sanatçı, Kronos ve Kairos başlıklı sergisi için Yunan mitolojisinin kapılarını aralıyor.

Tim Kent

- DANS

İskandinavya’nın en başarılı bağımsız gruplarından olan Jo Strømgren Kompani, CRR Sahnesinde! Strømgren, tarzını belirgin ve genellikle fiziksel bir mizahla karanlık, siyasi alt tonların birleştiği dans ve tiyatro karışımıyla karakterize etmesiyle tanınıyor. Üç koreografiden oluşan “Made in Oslo”da her eser kendi temasını işliyor ve çağdaş yaşamın farklı yönlerini tasvir etmeyi amaçlıyor. 21-22 Kasım’da saat 20.00’de izleyebilirsiniz.

- SERGİ

Kavramsal ve teknik donanımı ile dikkat çeken Tim Kent, 2 Aralık’a kadar Pilevneli Dolapdere’ye Kronos ve Kairos başlıklı kişisel sergisi ile konuk oluyor. Tanıdık olanla tekinsizi, uygun olanla beklenmedik arasındaki süreci parçalı bir şekilde resimsel kompozisyonlar ile aktaran sanatçı, Kronos ve Kairos başlıklı sergisi için Yunan mitolojisinin kapılarını aralıyor.

- SİNEMA

Filmin Anatomisi ve Kadıköy Sineması iş birliği ile oluşturulan sinema kulübü Kemal Akçay öncülüğünde, her iki haftada bir Kadıköy Sineması’nda buluşuyor ve sinema tarihinin önemli filmlerinin analizini gerçekleştiriyor. Filmleri sinematografisinden anlatısına, temalarından sembol ve metaforlarına kadar bütün detayları ile okumasının gerçekleştirildiği etkinliğin sıradaki filmi Chungking Express. Atölyeye 29 Kasım saat 20.00’de katılabilirsiniz.

- OPERA

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sahneleyeceği “Don Giovanni” operası, 30 Kasım saat 20.00’de AKM’de prömiyer yapıyor. Richard Wagner; Avusturyalı müzik dehası, Mozart’ın bestelediği “Don Giovanni” operasının, “tüm operaların operası” olduğunu iddia etmiştir. Opera, kadınları baştan çıkarmakla ün yapmış, çapkın bir İspanyol asilzade olan Don Giovanni adındaki efsanevi karakterin maceralarını anlatmaktadır. Bir sonraki temsil 6 Aralık’ta aynı mekân ve saatte gerçekleşecek.

ANKARA

- SERGİ

Prof. Adnan Çoker ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun öğrencisi Birsen Salâhi’nin son dönem yaptığı işlerin ağırlıkta olduğu, aşkı ve sevgiyi işlediği eserleriyle 6 Aralık’a kadar Cermodern’de sanatseverlerle buluşuyor.

BURSA

- TİYATRO

Matei Visniec çağımızda yaşayan en önemli yazarlardan biri. Şaşırtıcı ve sürprizlerle dolu bir nokta yakalayarak izleyeni soluksuz bırakabiliyor. “İlerleme” adlı oyunda yazar, ilerleyerek geldiğimiz son noktanın bir “ilerleme” mi yoksa gerileme mi olduğunu sorguluyor. Savaş, kapitalizm, ırkçılık, cinsiyetçilik, emperyalizm… Oyun; 22, 24, 29 Kasım saat 20.30’da Çeksanat Görükle Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. 18 yaş ve üzeri için uygundur.