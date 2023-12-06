Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

- SÖYLEŞİ

Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi, genç yaşta aramızdan ayrılan fizikçi Berkol’un anısına kurulan paylaşım mekânı olarak 2012’den bu yana Türkiye’deki bilimkurgu camiasını buluşturuyor. Anısına düzenlenen 2. Berkol Bilimkurgu Günleri kapsamında 7 Aralık Perşembe günü saat 19.30’da “Edebiyatta Bilimkurgunun Yükselişi” söyleşisi Barış Manço Kültür Merkezi’de gerçekleştirilecek.

- KONSER

Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, Süreyya Operası’nda müzikseverlerle severek seslendirdiği eserlerle bir araya geliyor. Haydn, Debussy, Chopin ve Ravel gibi bestecilerden parçaların seslendirileceği resital 11 Aralık Pazartesi saat 20.00’da.

- MODERN DANS

2008 yılında Víctor Jiménez tarafından kurulan La Mov Compania de Danza, modern dansın zirvesinde yer alıyor. Grup, uluslararası başarıları ve inovatif yaklaşımıyla tanınıyor. Yenilikçi ve dinamik yorumlarıyla dans dünyasında sınırları zorlamaya devam eden dansçılar 9-10 Aralık saat 20.00’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda modern dans tutkunlarıyla buluşacak.

- TİYATRO

Fikir Sanat Tiyatrosu’nun oyunu “Parkta Güzel Bir Gün”de Olivia ve Arthur, parkta güzel bir gün geçirmektedir. O sırada acemi sınır muhafızı Reiver, aldığı emirle parkın ortasına bir sınır çeker. Başta olup bitene anlam veremeyen çift daha sonra ülkelerinin yeni sınırının bu parktan geçtiğini öğrenirler. Olivia sınır çekilirken kendi ülkesinde, Arthur ise diğer tarafta kalmıştır. Arthur’un sınırı geçmek istemesiyle tempo ve gerginlik giderek artar ve bu durum iki ülke arasında diplomatik krize yol açar. Oyun, Caddebostan Kültür Merkezi A Salonu’nda 15 Aralık Cuma saat 20.30’da.

- SERGİ

Mehmet Ali Yıldız, 14 - 28 Aralık tarihleri arasında Mehmet Demir küratörlüğünde Corpus Galeri’de elliden fazla eserinin yer aldığı “Ateş Uykusu” isimli sergi ile eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunacak. Yıldız’ın bazen gündelik hayattan kesitler, bazen ise bir soyutlama olarak kendine özgü bir üslûpla geçmişten hatırladığı veya hatırlayamadığı anların temelini oluşturduğu çalışmaları ile geçmişini yeniden var ettiğini ve yeni bir varlık arayışının izinde olduğunu söylemek mümkün.

ANKARA

- KONSER

Yol Kenarı Ankara Sahnesi, bu akşam büyülü bir sesi ağırlıyor. Birsen Tezer’in insanın içine işleyen, sizi sizden alan ses tınısı, her mısrasında bir anınızı hatırlayacağınız, yıllarca hafızalardan silinmeyecek bir sahne performansına şahit olacaksınız! Konser saat 22.00’da.