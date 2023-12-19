Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

- SERGİ

Melike Kuş’un “Eye to Eye in Dystopia” başlıklı Türkiye’deki ilk kişisel sergisi 30 Aralık’a kadar Merdiven Art Space’te izleyiciyle buluşuyor. Sanatçının son dönem işlerini kapsayan sergi kişilerin toplumsal olaylara yönelik bakış açılarını, bakmak ve görmek arasında duran ince çizgi üzerinden yorumluyor.

Melike Kuş

- SİNEMA

Johnny Depp’in başrolünde olduğu Jeanne du Barry sinemalarda! Sosyal olarak yükselmeye hevesi bir kız olan Jeanne Vaubernier, içinde bulunduğu durumdan kurtulmak için kendine özgü çekiciliğini kullanır. Jeanne’nin sayesinde zenginleşen sevgilisi Count du Barry, onu Kral ile tanıştırmak ister ve Richelieu Dükü aracılığıyla bir toplantı organize eder. XV. Louis ve Jeanne birbirlerine ilk görüşte âşık olur. Kral, Jeanne sayesinde yaşam zevkini yeniden keşfeder.

- TEATRAL KONSER

Piyanist ve besteci Emir Gamsız’ın New York’ta geliştirdiği ve dünyanın en büyük sanat komplekslerinden Lincoln Center’da konser serisine dönüşen “Geveze Piyanist” karakteri şimdi İstanbul’da! Gamsız ile Oscar’lı yönetmen Mike Nichols'la uzun yıllar çalışan tiyatro sanatçısı ve yazar Ege Maltepe'nin hazırladıkları bu eserde, iki müziksever Geveze Piyanist’in farklı ülkelere serpiştirdiği bilmecelerin peşinde bir maceraya çıkıyor. Etkinlik 30 Aralık Cumartesi saat 14.00’te Süreyya Opera Sahnesi’nde.

- MODERN DANS

İsviçre'nin dans alanındaki önemli temsilcilerden olmayı başaran ve 2017'de kurduğu Company MEK ile uluslararası platformda ses getiren Muhammed Kaltuk ilk defa Türkiye'de ve CRR izleyicisiyle buluşuyor. İsviçre doğumlu olan Muhammed Kaltuk, hip hop ve çağdaş dansı buluşturan projeleriyle birçok ödülün sahibi genç bir yetenek. Company MEK ile yaptığı son projesi “Father Politics” sistemin parçası olmayan, dışlanmış insanların güç karşısındaki hallerine dair güncel bir konuya odaklanıyor. 22-23 Aralık saat 20.00’de CRR Konser Salonu’nda!

ANKARA

- TİYATRO

Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun kaleminden çıkan, çok kişiyle kesişen tek kişilik kadın oyunu “Toz”; Hira Tekindor’un yönetiminde, Zerrin Tekindor’un performansıyla Ankaralı seyirciyle buluşacak. Handan’ın ve onun hafızasından çıkıp gelen annesi Feri’nin öyküsü, 1960’lardan bugüne uzanan bir anlatıya yerleşiyor. 24 Aralık’ta 17.00 ve 19.00’da, 25 Aralık’ta 19.00 ve 21.00’de Meb Şura Salonu’nda gerçekleşecek etkinlik 13 ve üzeri yaş için uygun.