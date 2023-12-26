Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

- SERGİ

• İstanbul’un gözde kamusal sanat alanlarından biri olan Mecidiyeköy Sanat; Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinin senteziyle ortaya çıkmış bir su medeniyetinin unsuru olan tarihî su yapılarının fotoğraflarından oluşan “Suyun Hafızası İstanbul Tarihi Su Yolları” fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluşuyor. İSKİ, İBB Miras ve İFSAK işbirliği ile hazırlanan sergi, 12 Ocak’a kadar ziyarete açık.

• Salt’ın 18. yüzyıldan günümüze Türkiye’de mimarlık eğitimi tarihine ışık tutan yeni sergisi, “Türkiye’de Mimarlık Eğitimi: 18. Yüzyıldan Günümüze Kurumsallaşma Eşikleri” Salt Galata’da ziyarete açıldı. Sergi, askerlik ve mühendislik ile bütünleşik tek bir okulla başlayan mimarlık eğitiminin gündelik yaşam içindeki seyrini anlatmayı amaçlıyor. 31 Mart’a kadar Salt Galata’da ücretsiz görülebilecek.

- PANEL

Meşher, Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar sergisi kapsamında

“Çağrışımlar” başlıklı panel düzenliyor. İstanbul’a bugünden ve farklı disiplinlerden bir bakış sunmayı hedefleyen panelde; tarih, fotoğraf, sahne sanatları, edebiyat, müzik ve görsel sanatlar alanlarından konularında uzman ve tanınmış isimler serginin kendilerinde bıraktığı çağrışımları paylaşacak. 5 Ocak’ta Koç Üniversitesi ANAMED Oditoryumu’nda gerçekleşecek etkinliğe katılım için kayıt yaptırmak gerekiyor.

- KONSER

Her yıl Romanya'nın kültürel değerlerini ve seçkin kişiliklerini kutlamak ve anmak amacıyla Romanya Ulusal Kültür Günü'ne ithafen Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi’nde “Sihirli Kuş” adlı konser müzikseverlerle buluşuyor. Klarnette Petru Pane’i, piyanoda Oxana Corjos’u izleyeceğimiz konser 8 Ocak saat 20.00’de.

- BALE

Rus besteci P. İ. Çaykovski’nin 1891 yılında bestelediği son eseri küçük bir kızın yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağı ile ilgili rüyalarını konu edinen Fındıkkıran balesi 27 Aralık akşamı prömiyer yapıyor. Masal tarzı bir yılbaşı klasiği olan eser Atatürk Kültür Merkezi-Türk Telekom Opera Salonu’nda saat 20.00’de sahnelenecek. Ocak ayı içerisinde de temsiller olacak.

ESKİŞEHİR

- TİYATRO

Düdüklüde Kıymalı Bamya toplumsal yaşayışımıza mercek tutuyor ve sıradan hayatları olan ve kendileri gibi olmayanları da gözünü kırpmadan ötekileştiren, sıradan insanların içler acısı hâlini, oldukça mizahi bir dille anlatıyor. Mehmet Baydur’un yazdığı oyun, 28 Aralık saat 20.00’de Tepebaşı Sahnesi’nde.