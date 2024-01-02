Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

- TİYATRO

Hayatla mücadele etmekten yorulmuş olan Bay Samir; bir iş çıkışı her akşam yürüdüğü yolun yabancılaştığını fark eder. Bu yol üzerinde bulunan ve sürekli seyrettiği tuhafiye dükkânı yıkılmıştır. Vitrininde yıllardır duran çirkin plastik manken ise ortadan kaybolmuş, Bay Samir’in anılarıyla birlikte huzurunun kırıntılarını da yanında götürmüştür. Lodoslu bir akşam, Bay Samir’in Taksim ile Şişli arasındaki spiritüel yolculuğu böyle başlar. Kozmopolitan Tiyatro’nun ilk oyunu olan Bay Samir bu akşam saat 20.30’da Baba Sahne’de.

- SERGİ

• Maçka Sanat Galerisi’nin mimariyi sanatla buluşturmak amacıyla başlattığı “Geleneksel Yılbaşı Buluşması” projesi kapsamında bu yılın mimarı Kerem Piker’in “kırksekiz” sergisi açıldı. 1976 yılında açılan mekânın kurucu öğesi olan kadim seramiklerden yola çıkarak tasarımını oluşturan Piker, geçmişin seramik karolarını bu kez 3 mm kalınlığında yeni nesil porselen seramiklere taşırken galerinin açılışının 48. yılına ithafen her sırada 48 adet olmak üzere toplam yirmi sırada 960 adet seramik kullandı. Sergi 13 Ocak’a kadar açık.

• Ali İsmail Korkmaz Vakfının (ALİKEV) Genç Sanatçı Fonu (GSF) sergisi İstanbul’da Beyoğlu’daki Karşı Sanat’ta ziyaretçilerini bekliyor. Serginin bu yılki teması “tanıklık” oldu. 12 genç sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi ve tema kapsamında, ocak ayı boyunca sanatçılar tarafından yürütülecek atölyeler ve sergi konuşmaları yapılacak. GSF sergisi 20 Ocak’a kadar görülebilir.

- SİNEMA

Pawel Pawlikowski'nin bu yıl Cannes'dan En İyi Yönetmen ödülüyle döndüğü filmi Cold War (Soğuk Savaş), 1950'lerin kıta Avrupası'ndaki tekinsiz Soğuk Savaş atmosferinde, çok farklı geçmişlere ve kişiliklere sahip olsalar da tutkulu bir aşk yaşayan bir çiftin hikâyesini anlatıyor. 50'li yılların Polonya, Berlin, Yugoslavya ve Paris'inin atmosferini kendine fon edinen film; politik görüş, kişilik özellikleri ve kaderin cilveleriyle savrulan bir çiftin, imkânsız zamanlarda geçen imkânsız aşk hikâyesi. Film 11 Ocak saat 21.30’da Caddebostan CKM Sineması’nda gösterilecek.

ANKARA

- KONSER

Soprano Doç. Canan Özgür ve piyanist Kenan Tatlıcı, Fransız bestecilerin sevilen eserlerinden derlenen zengin bir programla müzikseverlerle buluşuyor. “Yeni Yıl’a Merhaba, Fransız Melodileri” adlı konserde Faure, Debussy ve Ravel’in paçalarından oluşan geniş bir repertuvar var. Resital, 5 Ocak saat 20.00’de Mozarthaus Sanat ve Konser Evi’nde dinlenebilir.