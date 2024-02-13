Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

SERGİ

Florian & Michael Quistrebert, gerek galeri mekânında gerekse resim yüzeyinde ışık ve yansımayı deneyimlemeye odaklanan Sessiz Senfoni adlı sergi ile Dirimart Dolapdere’de. İkilinin fiziksel madde ve istikrarsız yüzeyleri keşfe çıktığı sergi, böylelikle insan algısının sınırlarını zorluyor. 10 Mart’a kadar ziyaret edilebilir.

OPERA

Türkiye’nin ilk özel operası Opera İstanbul; müzik, dans ve tiyatroyu eşsiz bir uyumla birleştiren opera sanatının daha geniş kitlelere ulaşmasını amaçlıyor. Yeldeğirmeni Sanat Opera İstanbul’u bu kez Çarşamba Klasikleri adı altında St. Valentine 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel hazırladıkları programla ağırlıyor. Konser saat 20.00’de.

Opera İstanbul

TİYATRO

Bir otel odası hiç bu kadar münasebetsizliğe maruz kalmamıştı. Hangisi daha münasebetsiz sorularına tutulduğunuz bu komedi herkesi kahkahaya davet ediyor. 90 dakika boyunca gülmeye davet eden “Münasebetsiz” oyunu bir tetikçinin birini vurmak üzere otel odasına yerleşmesiyle başlıyor. İşini yapmak üzere hazırlanırken yan odada intihar etmek üzere olan adam, tetikçinin bütün planlarını bozmaya başlıyor. Oyunu 16 Şubat Cuma saat 20.30’da Mall of İstanbul Moi Sahne’de izleyebilirsiniz.

KONSER

Cabo Verde’nin hasret, aşk ve deniz kokan şarkılarını tüm dünyaya ulaştıran ve beraber düet yaptığı Çıplak Ayaklı Diva Cesaria Evora gibi son yıllarda dünya müziğinin kazandığı en özel isimlerden biri hâline gelen Lura “Best Of Lura” albümü ve kariyerinin en iyi şarkılarını seslendireceği konseri ile 17 Şubat Cumartesi saat 20.00’de CRR’de hayranlarıyla buluşacak. Konser süresi yaklaşık 90 dakika.

Lura

SİNEMA

Federico Fellini’nin senaryosunu yazıp yönettiği 1980 yapımı Kadınlar Kenti filmi, 17 Şubat Cumartesi saat 14.00’te Kadıköy Belediyesi Sinematek / Sinema Evi’nde gösterilecek. Marcello Mastroianni’nin başrolde olduğu film, zamanında, toplumdaki erkek rolünü eleştirmeye soyunan bir erkek fantezisi olduğu yönünde eleştirilmişti.