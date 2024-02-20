Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

- DANS

Alla Duhova Todes Dans İmparatorluğu Türkiye’de. Birçok ülkede sahne alan Todes; sevgi, kıskançlık, bekleyiş gibi insanların temel içgüdülerini hareketlendiren bir dans topluluğu. Alla Duhova tarafından 1986 yılında kurulan dans topluluğu aynı zamanda senkronize hâlde dünyanın en hızlı dans gösterisini yapan topluluğu unvanına da sahip. 22 Şubat’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde, 23-24 Şubat saat 21.00’de Türker İnanoğlu Maslak Show Center’da izleyebilirsiniz.

- SERGİ

Selçuk Demirel’in Yerle Gök Arasında adlı sergisi Institut français’de açıldı. 9 Nisan’a kadar sürecek olan sergideki çizimlerin merkezinde, çağımızın en önemli sorunlarından biri olan iklim değişikliği yer alıyor. Sergi, gezegenimizin kırılgan güzelliğini vurguluyor ve çevresel zorluklara ilişkin farkındalığı artırıyor.

- KONSER

Sibel ve Léo Pensel, sizleri yirminci yüzyılın başlarındaki Fransız bestecilerinden César Franck, Maurice Ravel ve Claude Debussy’nin ünlü başyapıtlarının yanı sıra, Nadia Boulanger ve Aymé Kunc’un daha önce yayınlanmamış eserlerini flüt ve piyanonun sihirli renkleriyle dinlemeye davet ediyor. “Fransız Bestecileri ve Transkripsiyonlar” adlı konser 26 Şubat Pazartesi saat 20.00’de Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi’nde dinlenebilir.

- TİYATRO

Ümit Erlim ve Başak Kıvılcım Ertanoğlu’nun oynadıkları Treplev prömiyer yapıyor. Anton Çehov’un Martı oyunundan uyarlanan Treplev’de olay, Sorin’in göl evinde, Rusya’da, aynı zamanda Decollage Art Space’in üç katında geçiyor. Seyirciler üç katı da dolaşarak Treplev’in hikâyesine ortak olacaklar. “Aşk, ya bir zamanlar muazzam büyük olan bir şeyin büzülüp ufalmış bir kalıntısıdır ya da gelecekte gelişip muazzam büyük bir şeye dönüşecek bir şeyin bir parçasıdır.” diye tanıtılan oyun, 20 ve 27 Şubat saat 20.30’da izlenebilir.

- SİNEMA

Ferit Edgü’nün 1964’te er-öğretmen olarak görev aldığı Hakkâri’nin Pirkanis köyündeki deneyimini düşsel bir kurguyla anlattığı 1977 basımı romanı “O”, Erden Kıral tarafından Hakkâri’de Bir Mevsim adıyla filmleştirilmiş, başrolde Genco Erkal oynamıştı. Film, kendine ve çevresine yabancılaşmış kentli bir aydının sürgün geldiği; yoksunluklarla dolu köyde kendi dünyasına tamamen yabancı bir toplum ve kültürle karşılaşmasını anlatıyor. Film, 25 Şubat Pazar saat 14.00’te Sinematek/Sinemaevi’nde gösterilecek.