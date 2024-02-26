Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Birol Güven ile görüştü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, görevlerine yeni atanan Sinema Genel Müdürü Birol Güven ve Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz ile görüştü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sinema Genel Müdürü Birol Güven ve Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz ile bir araya geldi.

Ersoy, görevlerine yeni atanan Güven ve Yılmaz ile gerçekleştirdikleri görüşmeyi sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

Paylaşımda, "Görevlerine yeni atanan Sinema Genel Müdürümüz Sayın Birol Güven ve Telif Hakları Genel Müdürümüz Sayın Erkin Yılmaz ile sinema ve telif hakları alanlarında önümüzdeki dönemde atacağımız adımları görüştük. Genel Müdürlerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Görevlerine yeni atanan Sinema Genel Müdürümüz Sayın Birol Güven ve Telif Hakları Genel Müdürümüz Sayın Erkin Yılmaz ile sinema ve telif hakları alanlarında önümüzdeki dönemde atacağımız adımları görüştük.



Genel Müdürlerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. pic.twitter.com/gvuaR1oG6d — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) February 26, 2024

Birol Güven'in Sinema Genel Müdürü olarak atandığı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu.