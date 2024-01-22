Kültüre kaşık dine kepçeyle: Kültüre 15,4 dine 45,2 milyar TL

2023 yılında yapılan harcamalar, iktidarın tercih ve yönelimlerine ayna tuttu. Ocak-Aralık 2023 döneminde kültür hizmetleri için yalnızca 15,4 milyar TL harcanırken din hizmetleri için 45,2 milyar TL harcandığı belirlendi.

Mustafa BİLDİRCİN

Genel bütçeden 2023 yılında yapılan harcamaların detayları belli oldu. Dinlenme, kültür ve diz hizmetleri için harcanan toplam para kayıtlara, 88 milyar 95 milyon 986 bin TL olarak geçti. Toplam 88 milyar TL’lik harcamanın yüzde 51’ini din hizmetleri için harcanan para oluşturdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, genel bütçeden 2023 yılında yapılan harcamaların detaylarını paylaştı. Harcama kalemleri, iktidarın tercih ve yönelimlerini bir kez daha gözler önüne serdi.

KÜLTÜRE DÜŞÜK BÜTÇE

Genel bütçeden kütür hizmetleri için 2023 yılında toplam 15 milyar 442 milyon 212 bin TL harcandı. Aralık ayının, 2023 yılında kültür hizmetleri için en çok harcama yapılan ay olduğu bildirildi. Buna göre, aralıkta toplam 4 milyar 15 milyon 61 bin TL’lik kültür hizmeti harcaması gerçekleştirildi. Kültür hizmetleri için genel bütçeden yapılan toplam 15,4 milyar TL’lik harcamanın bazı aylara göre dağılımı şöyle sıralandı:

Ocak: 515,2 milyon TL

Mart: 831 milyon TL

Mayıs: 807,1 milyon TL

Temmuz: 1,1 milyar TL

Eylül: 1,2 milyar TL

Kasım: 1,5 milyar TL

DEV HARCAMA

Kültür hizmetleri için yapılan 15,4 milyar TL’lik harcamaya karşın din hizmetleri için harcanan para dudak uçuklattı. Genel bütçeden din hizmetlerine 2023 yılında toplam 45 milyar 293 milyon 322 bin TL para döküldü. Din hizmetleri kaleminden yapılan harcama bazı aylara göre şöyle dağıldı:

Ocak: 3,9 milyar TL

Mart: 2,8 milyar TL

Mayıs: 2,9 milyar TL

Temmuz: 4,8 milyar TL

Eylül: 4,6 milyar TL

Kasım: 4,6 milyar TL