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Kültürel yolculuk Londra’ya

Kültür Sanat
  • 13.11.2023 06:00
  • Giriş: 13.11.2023 06:00
  • Güncelleme: 13.11.2023 08:49
Kültürel yolculuk Londra’ya
Fotoğraf: BirGün

Kültür Sanat Servisi

Müziğin tınıları içinde Kürt şairlerinin eserlerinin izlerini taşıyan Seyidxan Sevinç, 26 Kasım Pazar günü Londra’da bir konser verecek. Yeni albümü ‘Lerz’den şarkıları da dinleyiciyle buluşturacak olan Sevinç, geleneksel eserlerden ilham almayı sürdürürken yeni müzik formlarını deneyerek kendisini ve sanatını sürekli olarak yeniliyor.

İlk albümü “Bîr”in ardından “Lerz” yani sarsıntı/ürperti adını koyduğu ikinci albümünü çıkaran Sevinç’in albümdeki 8 eserden 6’sının bestesi kendisine ait. “Lerz”de hiciv, eleştiri, neşe, hüzün, göç ve kültürel motifler bulunuyor.

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