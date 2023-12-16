Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda finalin adı: Eczacıbaşı - Vakıfbank
Voleybol Kulüpler Dünya Şampiyonası finalinde Eczacıbaşı ile Vakıfbank karşılaşacak.
Kaynak: AA
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası yarı finalinde Çin'in Tianjin Bohai Bank ekibini 3-0 yenerek finalde Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu.
Eczacıbaşı Dynavit, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda yarı final maçında Brezilya'nın Dentil Praia Clube takımını 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı.
İki Türk takımı arasındaki final yarın TSİ 14.30'da oynanacak.
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