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Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda finalin adı: Eczacıbaşı - Vakıfbank

Voleybol Kulüpler Dünya Şampiyonası finalinde Eczacıbaşı ile Vakıfbank karşılaşacak.

Spor
  • 16.12.2023 15:51
  • Giriş: 16.12.2023 15:51
  • Güncelleme: 16.12.2023 16:04
Kaynak: AA
Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda finalin adı: Eczacıbaşı - Vakıfbank
Fotoğraf: DepoPhotos

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası yarı finalinde Çin'in Tianjin Bohai Bank ekibini 3-0 yenerek finalde Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu.

Eczacıbaşı Dynavit, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda yarı final maçında Brezilya'nın Dentil Praia Clube takımını 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı.

İki Türk takımı arasındaki final yarın TSİ 14.30'da oynanacak. 

Eczacıbaşı, Kulüpler Dünya Şampiyonasında finale yükseldi
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