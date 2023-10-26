Kupa 3'te Fenerbahçe ve Beşiktaş sahne alıyor

Spor Servisi

Konferans Ligi'nde bugün Fenerbahçe ve Beşiktaş gruplarındaki üçüncü maçlarına çıkacak. Sarı-lacivertliler evinde Bulgaristan'ın Ludogorets takımını konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Guillermo Cuadra yönetecek. İsmail Kartal yönetiminde bu sezon oynadığı 17 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, Ludogorets engelini de kayıpsız geçmeyi hedefliyor.

İlk maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1 yenen sarı-lacivertliler, ikinci maçında ise deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup etti. Grubunda 6 puanla lider durumda bulunan İsmail Kartal'ın öğrencileri, rakibini geçmesi durumunda grup liderliği yolunda büyük avantaja sahip olacak.

Beşiktaş ise deplasmanda Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'in konuğu olacak. Aspmyra Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonundan Nenad Minakovic yönetecek. Minakovic'in yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Svetozar Zivin ile Nikola Borovic yapacak. Grupta henüz galibiyeti bulunmayan iki ekibin karşılaşmasında kazanan taraf ilk 3 puanı hanesine yazdıracak. Club Brugge ile deplasmanda oynadığı ilk maçını 1-1 beraberlikle tamamlayan Beşiktaş, evinde Lugano karşısında ilk yenilgisini yaşadı. Teknik direktör Şenol Güneş'i istifaya götüren ve yönetim kurulunun olağanüstü kongre kararı alma sürecini başlatan maçta Beşiktaş 2-0 öne geçse de rakibine 3-2 yenildi.