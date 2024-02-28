Kupa’da çeyrek final heyecanı

Spor Servisi

Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün oynanacak olan Beşiktaş-Konyaspor ve Trabzonspor-Başakşehir karşılaşmalarıyla çeyrek final heyecanı devam ediyor.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakalarını kazanan ekipler, yarı finale yükselerek adını son 4 takım arasına yazdıracak. Beşiktaş’ın Konyaspor’u konuk edeceği Tüpraş Stadı’nda gerçekleştirilecek mücadele bugün saat 20.45’te başlayacak. Müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Kupaya 5. turdan başlayan Beşiktaş, Eyüpspor’u 4-0’la geçtikten sonra Antalyaspor’u da 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Konyaspor ise 3. turdan katıldığı kupa macerasında Erbaaspor’u 3-0 yendi. 4. turda Beyoğlu Yeni Çarşıspor’u da aynı skorla geçen yeşil-beyazlı ekip, 5. turda Göztepe’yi uzatmalarda 2-1 mağlup etti. Son 16 turunda Sivasspor’u uzatmalarda 1-0 yenen Konyaspor adını çeyrek finale yazdırdı.

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün Başakşehir’i konuk edecek. Papara Park’ta saat 17.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Trabzonspor, 4. turda dahil olduğu kupada sırasıyla Çorum FK, Manisa FK ve Gençlerbirliği’ni eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Aynı şekilde organizasyona 4. turda dahil olan Başakşehir ise Şanlıurfaspor, Boluspor ve Atakaş Hatayspor’u eleyerek çeyrek finale çıktı.