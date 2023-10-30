Kuralsızlık ölüm getiriyor

Son 1 ayda en az 30 motosiklet, bisiklet ve scooter kazası yaşandı. Sürücülere verilen cezaların yetersiz olduğuna dikkat çeken uzmanlar, “Kuralsızlık ölümü getiriyor. Kazalara karşı denetim ve eğitim çok kritik” dedi.

İlayda KAYA

Dikkatsizlik, aşırı hız, alkol ve trafik kurallarına uymamak… Binlerce kişi trafik kazasında ya ölüyor ya da sakat kalıyor. Kazalara sebebiyet veren sürücüler ise caydırıcı olmayan cezalar alıyor. Son 1 ayda basına yansıyan en az 30 bisiklet, motosiklet ve scooter kazası yaşandı. Bu kazaların çoğu ölümle sonuçlanırken sağ kurtulanlar ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Uzmanlar, “Trafik işaretlerini bilmeyen sürücüler var. Eğitim ve denetim şart” dedi.

Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz, kazalara ilişkin BirGün’e yaptığı açıklamada özetle şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’de trafik eğitimi genel olarak çok kötü, bir bilgisizlik var. Kurallara uyma disiplini, dikkatli araç kullanma gibi yapılması gerekenlerin oranı çok düşük. Çarpışma ve kazalarda bisikletliler de payına düşeni alıyor. Bu aslında genel bir sorun. Bu genel sorunda da sadece bisikletliyi korumakla, kazasını azaltmak mümkün olamaz, tüm kazalar bizim sorunumuz ve hepsini azaltmamız gerekir. Kazaların azalması için eğitim ve denetim kritik. Kurallar var ve bu kuralların çoğunu sürücüler bilmiyor. Trafik işaretlerini bilmeyen sürücülerin oranı çok yüksek. Önce kapsamlı eğitimler verilmeli sonra da her alanda denetim yapılmalı. Kuralsızlık ölümü getiriyor.”

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BİR BEBEK KAZADA ÖLDÜ

Kazalardan bazıları şöyle:

•27.10.2023 Çorum’un Alaca ilçesinde bir cip sürücüsü, bisikletliye çarptı. Kazada bisikletli yaşamını yitirdi.

•23.10.2023 Hatay’ın Erzin ilçesinde, elektrikli bisiklet sürücüsü ile motosiklet sürücüsü çarpıştı. Elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

•16.10.2023 Kilis’in Yedi Aralık Mahallesi’nde bir otomobil sürücüsü motosiklet sürücüsüne çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

•03.10.2023 Adana’da elektrikli bisiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçta bulunan bir bebek hayatını kaybederken anne ile 2 çocuk yaralı kurtarıldı.