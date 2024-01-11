‘Küresel işsizlik artacak’

Ekonomi Servisi

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) raporuna göre; 2024 yılında küresel işsizlik oranı artacak, giderek artan sosyal eşitsizlikler dikkat çekecek.

ILO'nun “Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm: Eğilimler 2024” raporunda işgücü piyasası görünümünün ve küresel işsizliğin daha da kötüleşeceği öngörüldü. 2024 yılında iş arayan kişi sayısının 2 milyon artması ve böylelikle küresel işsizlik oranının 2023'teki yüzde 5,1 seviyesinden yüzde 5,2'ye çıkması bekleniyor. Genç işsizlik oranları da sorun teşkil edecek düzeylerde seyrediyor. ‘Ne Eğitimde ne İstihdamda ne de Öğrenimde’ (NEET) olarak tanımlanan kişilerin oranı, özellikle genç kadınlar arasında hâlâ yüksek ve bu durum, uzun vadeli istihdam beklentilerini olumsuz etkiliyor.

Bununla birlikte, çalışan yoksulluğunun devam etmesi bekleniyor. 2020'den sonra hızla düşmesine rağmen, aşırı yoksulluk içinde yaşayan çalışan sayısı 2023'te yaklaşık 1 milyon arttı. Orta düzeyde yoksulluk içinde yaşayan çalışan sayısı ise 8.4 milyon yükseldi.

GELECEK BELİRSİZ

ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo, raporu değerlendirirken şu ifadeleri kullandı: “İşgücü ile ilgili olarak raporda işaret edilen zorluklar hem bireysel geçim kaynakları hem de işletmeler için tehdit oluşturuyor ve dolayısıyla bunlarla etkili ve hızlı bir şekilde mücadele etmemiz çok önemli. Yaşam standartlarındaki düşüş ve düşük üretkenlik sürekli enflasyonla birleşince, eşitsizliğin artmasına zemin hazırlayan koşullar ortaya çıkmış oluyor ve bu durum, sosyal adaleti sağlama çabalarını sekteye uğratıyor. Ve daha fazla sosyal adalet sağlanamazsa, sürdürülebilir bir iyileşme asla söz konusu olamayacak.”