Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak büyüme verisine odaklandı

Küresel piyasalarda, geçen hafta Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın son çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıklaması risk iştahını artırırken, gözler gelecek hafta ABD'de açıklanacak büyüme verilerine çevrildi.

Yarı iletken çipler ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren teknoloji şirketleri, Nvidia önderliğinde piyasaların yönü üzerinde etkili oldu.

Nvidia, son çeyrekte yıllık yüzde 769 artışla 12,29 milyar dolar net kar elde ederek tahminleri aştı.

Son çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıklamasının ardından şirketin hisse fiyatı geçen haftayı yüzde 9 artışla tamamladı. Nvidia'nın hisse fiyatı, 823,94 dolara kadar çıktı. Böylelikle şirketin piyasa değeri bir süreliğine 2 trilyon doları aştı.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizlik sürerken, geçen hafta yayınlanan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları da yetkililerin para politikasını hızlı gevşetme konusunda endişeleri olduğunu gösterdi.

Tutanaklarda, Fed yetkililerinin, enflasyonun düşürülmesinde daha fazla ilerleme kaydedilmesinin beklenenden daha uzun sürebileceği ihtimaline ağırlık verdiği bilgisi yer aldı.

Fed yetkililerinin, kısıtlayıcı para politikası duruşuna ne kadar süre devam edilmesi gerektiğine ilişkin belirsizliğin altını çizdiği aktarılan tutanaklarda, "Çoğu yetkili, politika duruşunu gevşetmek için çok hızlı hareket etmenin risklerine dikkati çekti ve enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye düşüp düşmediğine karar verirken gelen verileri dikkatle değerlendirmenin önemini vurguladı. Ancak birkaç yetkili, aşırı kısıtlayıcı duruşun çok uzun süre sürdürülmesinin ekonomiye yönelik aşağı yönlü risklere işaret ettiğini belirtti." ifadesi kullanıldı.

Para piyasalarında, Fed'in martta faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken Bankanın mayısta faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 25'e, haziranda başlama ihtimali yüzde 67'ye geriledi.

Ayrıca, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's, ABD'nin para politikasına ilişkin 2024 görünümünü değiştirmediğini, Fed'in haziran toplantısında politika faizini 25 baz puan, yıl sonuna kadar ise 75 baz puan düşüreceğini öngördüğünü bildirdi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da geçen hafta yakından takip edildi. Richmond Fed başkanı Thomas Barkin, manşet enflasyonun düşmesine rağmen konut gibi sektörlerde fiyat baskılarının devam ettiğini vurgularken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, yakın gelecekte faiz indirimi ihtimaline karşı olduğunu dile getirdi.

Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, Bankanın güçlü eylemlerinin politika faizini oldukça kısıtlayıcı bölgeye taşıdığına işaret ederek, para politikasındaki sıkı duruşun ekonomik faaliyet ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu bildirdi.

Ekonomi genel olarak beklendiği gibi gelişirse yılın sonlarında politika faizini düşürmeye başlamanın muhtemelen uygun olacağını ifade eden Jefferson, ancak riskler nedeniyle zaman çizelgesi veremeyeceğini söyledi.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker da Fed'in faiz oranlarını çok erken düşürmesinin risk oluşturduğunu belirtti.

Fed'in enflasyonda yüzde 2 hedefine doğru ilerlemenin son adımında olduğunu dile getiren Harker, son verilerin enflasyonun yavaşlatılmasında dengesiz bir ilerleme olduğunu gösterdiğini söyledi.

Uluslararası Para Fonu Sözcüsü Julie Kozack da enflasyonun yavaşlamasına rağmen henüz hedefe yeterince yakın olmadığını belirterek, merkez bankalarını para politikasında erken gevşemeye karşı tedbirli olmaya çağırdı.

Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, Brent petrolün varil fiyatı geçen haftayı yüzde 2,2 azalışla 80,9 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatı ise yüzde 1,2 artışla 2 bin 36 dolara çıktı. Bununla birlikte ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftayı 36 baz puan azalışla yüzde 4,2560'tan tamamladı. Dolar endeksi de geçen hafta yüzde 0,3 azalışla 103,9'a geriledi.

New York borsasında tarihi zirveler görüldü

Yapay zeka ve yarı iletken alanındaki şirketler, Nvidia öncülüğünde endekslerin hareketine katkıda bulunurken, New York pay piyasalarında geçen hafta pozitif seyir izlendi.

ABD merkezli şirket Intuitive Machines'in "IM-1" misyonu kapsamında SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilen "Odysseus" adlı uzay aracı, Ay'a iniş yaptı. ABD'nin 1972'den bu yana ilk kez Ay'a inişini gerçekleştiren şirketin hisseleri geçen hafta yüzde 30'dan fazla değer kazandı.

Öte yandan, ülkede şirketler finansal sonuçlarını açıklamayı sürdürdü. Geçen yıl dördüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde kar ve gelir bildiren Walmart'ın hisseleri, geçen hafta yüzde 3'ün üzerinde değer kazanırken, şirket ayrıca akıllı televizyon üreticisi Vizio'yu nakit olarak 2,3 milyar dolar veya hisse başına 11,50 dolar karşılığında satın alacağını duyurdu.

ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Home Depot'un geçen yılın son 3 ayında kar ve geliri, satışlarındaki azalışa rağmen tahminleri aştı ancak şirketin 2024 mali yılında öngördüğü toplam satış büyümesi beklentilerin altında kaldı. Home Depot'un hisseleri geçen hafta yüzde 3,2 yükseldi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 17 Şubat ile biten haftada 12 bin kişi azalışla 201 bine gerilerken, 5 haftanın en düşük seviyesini kaydetti.

Ülkede imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubatta aylık 0,8 puan artarak 51,5 ile 17 ayın en yüksek seviyesine çıktı, hizmet sektörü PMI ise şubatta 1,2 puan azalarak 51,3 ile 3 ayın en düşük seviyesine geriledi.

ABD'de ikinci el konut satışları, ocakta yüzde 3,1 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Söz konusu gelişmelerle geçen hafta S&P 500 endeksi yüzde 1,70, Dow Jones endeksi yüzde 1,30, Nasdaq endeksi yüzde 1,40 değer kazandı.

S&P 500 endeksi 5.110,04, Dow Jones endeksi 39.282,28, Nasdaq endeksi 16.134,22 puanla tarihi zirveyi gördü.

26 Şubat ile başlayan haftada pazartesi günü yeni konut satışları, Dallas Fed imalat sanayi aktivite endeksi, salı günü dayanaklı mal siparişleri, CB tüketici güven endeksi, çarşamba günü Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), toptan eşya stokları, perşembe günü kişisel gelirler ve harcamalar, cuma günü Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.