Küresel piyasalarda petrol ve gaz keşifleri yarıya düştü, maliyetler ikiye katlandı

Küresel piyasalarda geçen yıl petrol ve doğal gaz keşifleri bir önceki yıla göre yüzde 50'den fazla düşüşle 5 milyar varil petrol eş değerine gerilerken, arama maliyetleri ise yaklaşık iki katına çıktı.

AA muhabirinin Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun (GECF) 2024'e ilişkin yıllık doğal gaz raporundan yaptığı derlemeye göre, geçen yıl toplam 5 milyar varil petrol eş değeri gaz ve petrol keşfi yapıldı. Söz konusu keşiflerin, 340 milyar metreküpe denk gelen yüzde 40'lık kısmını doğal gaz, yüzde 60'ını ise petrol oluşturdu.

Küresel gaz ve petrol keşiflerinin 2022'deki 10,5 milyar varil petrol eş değerindeki keşfe kıyasla yüzde 52,3 gerilemesi rekor düşüş olarak kayıtlara geçti.

GECF'e göre, geçen yılki düşük keşif hacimleri, doğal gaz ve petrol için arama maliyetlerinde ciddi artışa yol açtı.