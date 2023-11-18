Kürt illeri anketi: HEDEP'in oyları artıyor, AKP'ye destek azalıyor

Sosyo Politik'in son araştırmasına göre Kürt illerinde HEDEP, 2019'da HDP'nin aldığı oyu geçerken AKP'nin oyları ise 2019'a göre geriliyor.

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, 27 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, HEDEP’e yönelik seçmenin algı, ilgi ve seçmen eğilimlerini ölçmek amacıyla gerçekleştirdiği saha araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Diyarbakır, Mardin, Urfa, Van, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Kars, Dersim ve Iğdır'da 1502 kişi ile hanelerinde yüz yüze görüşülerek yapılan saha çalışmasına göre HEDEP, oylarını 2019'daki yerel seçime göre yüzde 9,2 artırırken AKP yüzde 5 geriledi.

Yüzde 3 hata payı ve yüzde 95 güven aralığı belirtilen ankette katılımcılara "Mart 2024'te yapılması planlanan yerel seçimlerde hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Sonuçlara göre partilerin oy oranlarının dağılımı şöyle oldu:

- HEDEP/YSP: Yüzde 52,9

(HDP 2019'da yüzde 43,7)

- AKP: Yüzde 22,2

(2019'da yüzde 27,2)

- CHP: Yüzde 7,1

(2019'da yüzde 6,1)

- MHP: Yüzde 1,7

(2019'da yüzde 1,9)

- İYİ Parti: Yüzde 1,7

(2019'da yüzde 2)

- Yeniden Refah Partisi: Yüzde 0,5

- Zafer Partisi: Yüzde 0,4

- HÜDAPAR: Yüzde 0,2

- Saadet Partisi: Yüzde 0,2

- Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 0,2

- Kararsızlar yüzde 8,1

- Oy kullanmayacağım yüzde 4,9