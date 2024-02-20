Kürtçe AKP'nin tekelinde

Haber Merkezi

AKP, seçim yaklaşınca Kürtçe'yi seçim çalışmalarında kullanırken diğer yandan Kürtçe'ye yasaklar ise devam ediyor. Son olarak AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Murat Kurum, İstanbul’un Güngören ilçesinde seçim kampanyası kapsamında “Diyarbakırlılarla Buluşma” etkinliği gerçekleştirdi.

Burada Kurum’un Kürtçe konuşması, şarkı söylemesi ve halay çekmesi dikkat çekti. Kurum siyasi rant için Kürtçe konuşurken Deniz Özer ve Bahoz Özsunar tarafından sahnelenen ‘Qral û Travis’ adlı Kürtçe tiyatro oyunu ise Şişli’de Cemil Candaş Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşmasına bir saat kala kaymakamlıkça yasaklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın daha sonra yasağı kaldırdığı belirtildi. Geçtiğimiz günlerde yaşlı bir kadının Türkçe bilmediği için havalimanında bekleme odasında kaldığı iddia edildi. İstanbul Valiliği iddiaları reddetti. Paylaşımı yapan kişi hakkında ise soruşturma başlattı.