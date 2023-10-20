Kurti, KFOR’un sınıra gönderilmesini istedi

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Kosova Başbakanı Albin Kurti, KFOR'un ilave kuvvetlerinin Sırbistan sınırına kaydırılmasını istedi. Sırbistan'la olan sınırın yasadışı silahların ve tehditlerin giriş noktası olduğunu belirten Başbakan Kurti, talebini KFOR'un yeni komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş'a iletti ve misyonun ilave kuvvetinin sınırı korumaya odaklanması gerektiğini belirtti.

Başbakan Kurti, Sırbistan'la sınırın yasadışı bir geçit olarak kullanıldığını belirtiyor ve Kosova polisinin 350 kilometrelik sınırı koruyamayacağını ifade ediyor. 24 Eylül'de yaklaşık 30 silahlı Sırp'ın Kosova'ya geçerek bir polis memurunu öldürmesi ve barikatlar kurarak Kosova polisi ile saatler süren bir silahlı çatışmaya girmesi bölgede tansiyonun tekrar yükselmesine neden olmuştuu. Bölgede gerilimin tırmanması üzerine NATO, İngiltere'den 200 ve Romanya'dan ise 100'den fazla askerle KFOR'u takviye etti.