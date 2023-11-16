Kurtulmuş, Atalay için 'gereği yapılacak' dedi, Ogün Samast'ın tahliyesini yargı sistemine bağladı!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Can Atalay'ın tutukluluk durumu ve Ogün Samast'ın tahliyesine ilişkin konuştu. Atalay'ın durumuna dair "Meclis kendi gündemi içerisinde gereğini yapacaktır. Bu mesele başta olmak üzere bütün meseleleri çözebilecek yer Meclis'tir" dedi. Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın tahliyesini ise yargı sistemine bağladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın tahliye edilmesini yargı sistemine bağladı.

Kurtulmuş, Meclis'te AKP Grubu'na yaptığı ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) tutuklu durumda bulunan Hatay Milletvekili Can Atalay'ın durumuna ilişkin sorulan soruya "TBMM, herhangi bir kurum tarafından görevlendirilecek bir yer değildir. TBMM kendi gündemine hakimdir. Kendi gündemi içerisinde gereğini yapacaktır" yanıtını veren Kurtulmuş, yaşanan "yargı krizi"nin iki yüksek yargı kurumu arasındaki tutum farklılığından kaynaklandığını ileri sürdü.

İktidarın "Yeni Anayasa" söylemini tekrarlayan Kurtulmuş, Ogün Samast'ın tahliye edilmesi hakkında ise "Bütün bunlar yargı sistemimizle de yeniden gözden geçirilmesi gereken hususların olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Önümüzde temel meselelerden bir tanesi bütçe meselesi. 11 Aralık'tan sonra TBMM gündemine gelecek. Ondan sonra partiler için yerel seçim trafiği başlayacaktır. Anayasa ve iç tüzük ile ilgili meselelerin yerel seçim sonrasına kalacağı aşikardır.

Mesele iki yüksek yargı arasında tutum farklılığından kaynaklanan bir meseledir. Türkiye anayasal bir hukuk devletidir. Bütün kurumların yetkileri bellidir. Özellikle TBMM, herhangi bir kurum tarafından görevlendirilecek bir yer değildir. TBMM kendi gündemine hakimdir. Kendi gündemi içerisinde gereğini yapacaktır. Bu mesele başta olmak üzere bütün meseleleri çözebilecek yer Meclis'tir. Dolayısıyla herkes rahat olsun. Ortada 12 Eylül darbe Anayasası'nın getirmiş olduğu sorunla karşı karşıyayız. Kurumlar arasında çatışmaları ortadan kaldıracak şekilde bireysel bir örnektir. Bu örnek üzerinden hiçbir önyargı içerisinde olmaksızın, yeni bir anayasanın yapılması mümkün olur diye umuyorum."

OGÜN SAMAST AÇIKLAMASI

Gazeteci Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın tahliyesi hakkında da konuşan Kurtulmuş "Mahkemenin verdiği bir karar var. Burada da infaz sistemiyle ilgili yeni belki düzenlemeler yapılması lazım. Ağırlaştırılmış müebbeet cezası alan birisi, yaştan dolayı cezası belli süreye indirilmiş. Ondan sonra maalesef iyi hal sebebiyle serbest bırakılmış. Bütün bunlar yargı sistemimizle de yeniden gözden geçirilmesi gereken hususların olduğunu ortaya koyuyor. Tüm bunları ortaya koyarak yeniden gözden geçirilmesi kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.