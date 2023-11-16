Kılıçdaroğlu'ndan Kurtulmuş'a tepki: Milletvekilinin hakkını koruyamayan sizsiniz

CHP'nin bir önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a tepki gösterdi. Cezaevinde tutulan milletvekili Can Atalay hakkında Kurtulmuş'un irade ortaya koyamadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Milletin seçtiği milletvekilinin hakkını koruyamayan sizsiniz" dedi.

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a tepki gösterdi. Numan Kurtulmuş'un Can Atalay'ın durumuyla ilgili açıklamasını eleştiren Kılıçdaroğlu, Kurtulmuş'un milletvekillerinin haklarını koruyamadığını söyledi.

Can Atalay'ın milletvekili olarak isminin okunduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Milletin seçtiği Milletvekilinin hakkını koruyamayan, Adalet Bakanını arayıp da 'Sizin sözde yargı kriziniz bizi ilgilendirmez, AYM son sözü söyledi, Can Atalay tahliye edilmeli' diyemeyen sizsiniz. Konuyu çarpıtıp Meclis’in arkasına saklanmayın, o makamın gereğini yerine getirin" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle: