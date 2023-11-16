Özgür Özel'den ‘anayasa' mesajı: AYM’nin zayıflatılmasını meşrulaştıracak bir sürecin içinde olmayız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Ziyaret sonrası konuşan Özgür Özel, AYM'nin zayıflatılmasını ve alınan kararların uygulanmamasını meşrulaştıracak bir sürecin içinde olmayacaklarını belirtirken Ogün Samast'ın tahliye edilmesine ilişkin, "Karanlık ve derin güçler hepimizin gözü önünde racon kesmektedir. Buna teslim olmayacağız" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Meclis'teki odasında ziyaret etti.

Numan Kurtulmuş, 2 gün önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu, bugün ise Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ’ı Meclis'teki parti grubunda ziyaret etmişti.

Yaklaşık 30 dakika süren görüşme sonrası açıklama yapan Özgür Özel şunları söyledi:

"Son derece samimi bir ortamda görüştük. Kendisine teşekkür ediyorum. Anayasada iç tüzükle ilgili tartışmaları yerel seçimden sonra yapacağız. Sayın Kurtulmuş Can Atalay konusuna mümkün oldukça yapıcı şekilde yaklaşmaya çalıştığını söyledi. Bahsedilen anayasa değişikliği konusuyla ilgili tavrımız belli. Ancak bütün partilerin anayasayla ilgili görüşlerinin alınacağı bir süreç yerel seçimlerden sonra olabilir."

"BÜTÜN VEKİLLERİN YARGI DARBESİNE KARŞI DURMASI GEREKİR"

AYM'nin zayıflatılmasını ve alınan kararların uygulanmamasını meşrulaştıracak bir sürecin içinde olmayacaklarını belirten Özgür Özel, AYM'nin hak ihlali kararına rağmen cezaevinde tutulan TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğiyle ilgili tartışmalar hakkında ise, "Önümüzdeki birkaç hafta içinde ya da muhalefet partilerinin olmadığı bir ortamda vekilliğin düşürülmesine karşı bir hareket olacağı izlenimini almadım. Bütün milletvekillerinin bu yargı darbesine karşı durması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

"KARANLIK VE DERİN GÜÇLERE TESLİM OLMAYACAĞIZ"

Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın tahliye edilmesini de değerlendiren Özgür Özel, şöyle konuştu:

"Bir el Hrant Dink'in katilini korumuş ve günü gelince bu derin yapı katiline sahip çıkar mesajını vermiş. Bu, hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne meydan okumaktır. Bu, Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyet seviyesi değildir. Karanlık ve derin güçler hepimizin gözü önünde racon kesmektedir. Buna teslim olmayacağız. Bu, Erdoğan'ın demokrasiye karşı suçlar defterine kalın harflerle yazılacak bir gelişmedir. Hangi derin yapı bunu yazmıştır bunu tarih gösterecek ama biz bu yapıya teslim olmayacağız."