Kurtulmuş 'yeni anayasa' turuna başlıyor: CHP ve DEM'i ziyaret edecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'yeni anayasa'ya ilişkin partilere yapacağı ziyaretlerin ilkine CHP ile başlıyor. Kurtulmuş, CHP'nin ardından DEM Parti ile de görüşecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bu hafta parti gruplarına yapacağı ziyaretle yeni anayasa için görüşmelere başlayacak.

Kurtulmuş'un yeni anayasa ve içtüzük değişikliği konusunda ziyaretlerine 30 Nisan Salı günü Meclis'te CHP grubu ile başlaması bekleniyor.

Yeni anayasanın bu hafta içinde gerçekleşmesi planlanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesindeki ana başlıklardan biri olması bekleniyor.

Görüşmede Erdoğan'ın gündeminde yeni anayasanın yer alması beklenirken, Özel'in yargı krizinden ekonomik sorunlara, dış politikadan partisine geçen belediyelerin borçlarına kadar kapsamlı bir dosya ile masaya oturması bekleniyor.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Kurtulmuş 2 Mayıs Çarşamba günü saat 12.00’da DEM Parti Meclis Grubu’nu da ziyaret ederek, yeni anayasa hakkında görüşecek.