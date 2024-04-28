Mehmet Uçum'dan '50+1' vurgulu yeni anayasa mesajı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, yeni anayasa ile ilgili paylaşım yaptı. Van'daki irade gaspıyla ilgili paylaştığı mesajın ardından kendi partisinden de tepki gören Mehmet Uçum, bu sefer de ilk üç maddenin ve cumhurbaşkanı seçilmek için yüzde 50+1 şartının korunacağı yeni bir anayasa mesajı paylaştı.

Van'daki irade gaspının ardından yaptığı paylaşımda AKP içinden de tepki gören Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, bu kez de 'yeni anayasa' başlığıyla uzun bir mesaj yayımladı.

Yeni anayasanın Türkiye için 'bağımsız bir nesnel ihtiyaç' olduğunu öne süren Uçum, 'yeni anayasanın ana ilkelerinden' bahsetti.

Uçum ayrıca ilk 3 maddenin ve cumhurbaşkanı seçilmek için yüzde 50+1 şartının korunması mesajı da verdi.

Mehmet Uçum'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: