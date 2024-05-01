Kurtulmuş 'yeni anayasa' turuna yarın devam edecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi Meclis gruplarını ziyaret edecek.

Yeni anayasa çalışmaları kapsamında ilk görüşmeyi dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le yapan Kurtulmuş, Mecliste grubu bulunan siyasi partilere ziyaretlerini sürdürüyor.

Kurtulmuş, yarın ilk olarak DEM Parti TBMM Grubu'nu ziyaret edecek, ardından Saadet Partisi ve İYİ Parti Grubu yöneticileriyle bir araya gelerek yeni anayasa konusundaki görüşlerini dinleyecek.

İLK ZİYARET CHP'YE YAPILDI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa için ziyaretlerin ilkine CHP Grubu ile başladı.

Kurtulmuş, yeni anayasa ve içtüzük değişikliği konusunda ziyaretlerine CHP Grubu ile başladı.Saat 11.30'da başlayan ziyarette, Özgür Özel ve Numan Kurtulmuş baş başa görüştü. Görüşme, yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Kurtulmuş ve Özel açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada Meclis Başkanı Kurtulmuş "Toplumsal mutabakatla yeni anayasanın çıkmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. CHP lideri Özel ise mevcut Anayasa'ya uyun mesajı vererek "Vatandaşın söylediği anayasa tartışmaları daha önce de yaşandı siyasetin üstüne sis olup, diğer sorunları görünmez kılınıyorsa bu olmaz. Anayasaya uyulmuyorsa yeni anayasa yapsanız ne olur yapmasanız ne olur" dedi.