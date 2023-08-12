Kuruçeşme'de tarihi bina çöktü: Göçük altında kalan stajyer mimar hayatını kaybetti

Beşiktaş Kuruçeşme'de tadilat yapılan 3 katlı ahşap binada çökme meydana geldi. Meydana gelen kısmi çökmede göçük altından ağır yaralı olarak çıkarılan kişi, hastanede yaşamını yitirdi.

İstanbul Beşiktaş'ta restorasyon halindeki 3 katlı ahşap binada meydana gelen kısmi çökmede 1 kişi göçük altında kaldı.

Kuruçeşme Mahallesi Arnavutköy Kuruçeşme Caddesi'nde restorasyon çalışması yürütülen 3 katlı ahşap binanın bir kısmı henüz belirlenemeyen nedenle saat 15.30’da çöktü.

Çalışma sırasında içeride 4 kişinin bulunduğu öğrenildi. Göçük altında 2 kişi kalırken, bir kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Ekipler, göçük altındaki kalan 22 yaşındaki mimarlık stajyeri Attilla Aydın'ı yaklaşık 2 saat sonra dışarı çıkarabildi.

Aramalar sonucu ağır yaralı olarak göçükten çıkarılan Aydın, sağlık ekiplerince çevredeki özel hastaneye götürüldü. Aydın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan İstanbul Valiliği, 2 kişinin yaralandığını, yaralananlardan 1’inin ise hayatını kaybettiğini duyurdu. Dursun Bayar’ın (24) hayati tehlikesi olmayacak şekilde hastaneye kaldırıldığını ve tedavisinin devam ettiğini belirten valilik, olayda göçük altında kalan ve göçük altından ağır yaralı olarak çıkarılan Atilla Aydın’ın ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini ifade etti.