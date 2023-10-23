Kurultay’a giden yolda delege gerilimi

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultay’ına sayılı günler kaldı. İzmir BB Başkanı Soyer’in yerel seçimlerdeki adaylık durumu delegeler arasında taraf değişikliğine yol açtı.

Aycan KARADAĞ

CHP’de gözler 4-5 Kasım’da yapılacak 38’inci Olağan Kurultay’a çevrildi. Genel başkanlık koltuğu için çok adaylı yarışın yaşanacağı kurultayın, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile “değişimcilerin” adayı Özgür Özel arasında geçmesi bekleniyor. Her iki kanat da kurultaydaki olası tabloyu görebilmek için delegelerden imza toplamaya başladı.

En fazla delege sayısına sahip olan İstanbul il başkanlığı yarışını önde bitiren değişimciler, şu anki tabloyu “başa baş” olarak nitelendiriyor. Genel merkez ekibinde ise başta milletvekili grubu olmak üzere doğal delegelerin desteğiyle yarışın önde bitirileceği görüşü hâkim. Adaylık yarışında, CHP’nin kalesi olarak bilinen İzmir’in ise nasıl bir tavır alacağı merak ediliyor. Kurultay’da 56 delegesi bulunan İzmir’de Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay hariç 55 delege, Genel Başkanlık yarışında Kılıçdaroğlu’nun önerilmesi ve desteklenmesi için imza verdi. Delegelerin tavrı ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Arslanoğlu ve İZBETON A.Ş. Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın alacağı tavra göre şekillenecek. Bu üç ismin de Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediği biliniyor.

Fakat geçtiğimiz günlerde CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun yerel seçimlerde İzmir için Tunç Soyer’i aday göstereceği iddia edilirken, Genel Merkez tarafından bu iddialar yalanlanarak kararı PM’nin vereceği açıklandı. Bu açıklamanın ardından ise Kılıçdaroğlu’nu destekleyen delege çoğunluğu içerisinde tartışmaların başladığı iddia edildi. Daha önce İstanbul, Ankara ve Aydın gibi illeri açıklayan Genel Merkez’in İzmir için PM’yi işaret etmesi ise İzmir delegelerinde rahatsızlık yarattı. Kulislerde yer alan haberlere göre delegelerin bir bölümünün ‘PM’ kararı sonrasında değişimden yana tavır alacağı ifade edildi. Kentteki değişimcilere yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Soyer’in adaylığının netleşmemesi nedeniyle 56 delegeden 20-25 arasında ismin değişimcilerden yana oy kullanmaya yakın olduğu belirtildi.

ÖZEL 28 EKİM’DE İZMİR’DE

Özgür Özel, 28 Ekim Cumartesi kente gelecek. Özel ilk olarak İl Başkanlığını ziyaret edeceği ve burada bir basın açıklaması yapacağı belirtildi. Özel açıklama sonrası önce Soyer, daha sonra delegelerle bir görüşme yapacağı öğrenildi. Özel’in İzmir ziyaretinde kendisine kimlerin eşlik edeceği ise merak konusu oldu.