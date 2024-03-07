Kurumsallaşma serüveni sergide

Deniz Burak BAYRAK

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, 142 yıllık tarihinin ilk 66 yılının yansımalarını “Temsil ve Hafıza” adlı sergiyle sanatseverlere açtı.

Kadınların sanat ve toplum yaşamında aktif bir rol kazanmaları, genç kızların resim ve heykel eğitimi alabilmeleri için açılan İnas Sanayi-i Nefise Mektebi’nden Akademi’ye ilerleyen bir süreci gösteren sergi dört ayrı bölüm halinde hazırlanmış. Kuruluş, Göçebe, Kurumsallaşma ve Akademi Yangını gibi başlıklarla kurumun değişim, dönüşüm ve kırılma anlarının sanat eserleri ve dokümanter kaynak zenginliği üzerinden bir okumayla takip edildiği sergi Akademililerce yürütülen “temsil” ve “hafıza” politikalarını somutlaştırıyor; bir kurumsallaşma serüveni açığa çıkıyor. Serginin küratörleri Sinan Niyazioğlu, Yasemin Nur Erkalır ve Nezih Aysel.

Şeref Akdik, Millet Mektebi.

Sergilenen eserler aracılığıyla Geç Osmanlı’dan Erken Cumhuriyet’e uzanan süreçle temsiliyetin değişimini görmek mümkün. Bu temsiliyet biçimleri; Rejimin Otoportresi’nde Görev Almak, Basında Kamuoyu Oluşturmak, Sergi Geleneğini Sürdürmek ve Kurumsal Yayın Politikasını belirlemek şeklinde sınıflandırılmış. Hafıza ise sergide görüleceği üzere dönemin basınına da yansıyan 1948 yangınında köklü geçmişin büyük ölçüde yitirilişi üzerinden irdeleniyor.

ORHAN VELİ BÜSTLERİ

Mekâna girince kurucu Osman Hamdi Bey’in büstü karşılıyor gelenleri. Kronolojik bir dizilim olduğu için klasik formlar öncelikli olarak takip ediliyor. Halil Paşa, Mihri Müşfik, Feyhaman Duran, Nazlı Ecevit, Bedri Rahmi göze ilk çarpanlar. D grubu için ayrı bir yerleştirme tercih edilmiş. Bronz ve alçı gibi malzemelerden üretilmiş heykeller de var ki en dikkat ve ilgi çekenleri Orhan Veli’nin büstünü yapan Nusret Suman’a ait olanlar.

Orhan Veli Büstü - Replika,

Nusret Suman.

Mimari eğitimi ve dönem anlayışı, sanat dergileri, politik figürler ve gazete kupürlerinin de kendine yer bulduğu bu kurumsal hafıza sergisi 4 Ağustos’a kadar açık.