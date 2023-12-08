Kuryeye çarparak ölümüne neden olmuştu: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında yakalama kararı talebi

İstanbul'da 30 Kasım'da motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamuh hakkında yakalama kararı talep edildi. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, şüphelinin 2 Aralık'ta yurt dışına kaçtığı ifade edildi.

İstanbul Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazada yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan açıklamada, motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamuh hakkında yakalama kararı talep etti.

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, kısaca şunlara yer verildi:

"Yapılan araştırmalarda şüphelinin 02 Aralık 2023 tarihinde Türkiye’den ayrıldığının tespit edildiği ve bu nedenle 8 Aralık 2023 tarihinde hakkında yakalama kararı çıkarıldığı, ayrıca kaza tespit tutanağındaki tespitler ile trafik bilirkişisi raporu arasındaki çelişkilerin giderilmesi için dosyanın Adli Tıp Trafik İhtisas Şube’sine gönderildiği, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kamuoyunun bilgilerine sunulur."

***

Avrasya Tüneli Aksaray sapağında 30 Kasım'da meydana gelen kazada Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı araç, motokurye Yunus Emre Göçer'e arkadan çarpmıştı. Hastaneye kaldırılan 1’i engelli 2 çocuk babası Yunus Emre Göçer, 6 gün sonra hayatını kaybetmişti. Cumhurbaşkanının oğlu ise polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde toplanan motokuryeler, basın açıklaması yaparak otomobil sürücüsünün serbest bırakılmasına tepki göstermişti.

Ancak, Mohamud hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu hakkında bilirkişi raporu düzenlenmişti.

Raporda, motosiklet sürücüsünün kazanın oluşumunda herhangi bir ihlal veya kusurunun bulunmadığı, şüphelinin ise ihlal ve kusurunun bulunduğu, böylece şüphelinin asli kusurlu bulunduğu kaydedilmişti.