Kuşadası Körfezi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem
AFAD, saat 08:26'da Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 08:26'da gerçekleşen depremin derinliği 6.97 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 4, 2023
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.08 km] Menderes (İzmir)
Tarih:2023-09-04
Saat:08:26:08 TSİ
Enlem:37.962 N
Boylam:27.141 E
Derinlik:6.97 km
Detay:https://t.co/lhd0LNUAFC@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.3, derinliğini ise 8.1 km olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 4, 2023
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) https://t.co/LqhLgC650B
04.09.2023, 08:26:08 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 8.1 km#Kandilli