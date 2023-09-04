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Kuşadası Körfezi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 08:26'da Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 04.09.2023 08:40
  • Giriş: 04.09.2023 08:40
  • Güncelleme: 04.09.2023 08:50
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Kuşadası Körfezi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Saat 08:26'da gerçekleşen depremin derinliği 6.97 kilometre olarak ölçüldü.

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Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.3, derinliğini ise 8.1 km olarak açıkladı.

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