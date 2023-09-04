Kuşadası Körfezi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 08:26'da Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 08:26'da gerçekleşen depremin derinliği 6.97 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.3, derinliğini ise 8.1 km olarak açıkladı.