Kuşatmaya karşı direneceğiz

Haber Merkezi

Kadir Has Üniversitesi’nde hedef gösterilen akademisyen Zeliha Gizem Sayın’a destek veren kurumlar, laikliğin ve bilimsel eğitimin hedef alındığını belirterek; “Kuşatmaya karşı direneceğiz” dedi.

Geçtiğimiz günlerde ‘ibadethane tartışması’ sonrasında hedef gösterilen araştırma görevlisi Zeliha Gizem Sayın’a destek vermek için Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü önünde basın açıklaması düzenlendi. Eğitim Sen 6 No’lu Üniversiteler Şubesi, Vakıf Üniversiteleri Dayanışma Meclisi, Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği ve Sosyal İş Sendikası’nın düzenlediği açıklamada üniversite yönetiminin başlattığı soruşturma kapsamında savunma verecek Sayın’ın yanında olunduğu vurgulandı.

Eğitim Sen İstanbul Üniversiteler Şubesi’nden Beyzade Sayın, Zeliha Gizem Sayın’ın iş akdinin sona ereceğine dair bir bilginin hem kamuoyunda hem de üniversite içinde dolandığını ifade ederek “Gerici, ırkçı, cinsiyetçi cemaat ve tarikatların içinde cirit attığı değil, toplum ve doğa yararına bilim üretildiği üniversiteyi savunuyoruz. Özgür, özerk, bilimsel akademiye; geleceğimize sahip çıkıyoruz” dedi.

KESK İstanbul Şubeler Platformu adına konuşan Barış Uluocak; okulların, üniversitelerin, sosyal hayatın, çocukların geleceği ve bütün bir eğitim hayatının büyük bir kuşatma altında olduğunu söyledi. Bu kuşatmayla laikliğin kazanımlarının yok edilmeye çalışıldığını anlatan Barış Uluocak, “Okullarımızda, ilkokullardan, anaokullarına kadar cemaat ve tarikatların örgütlenmiş olduğu vakıflar, dernekler cirit atıyor. Özgür, bilimsel eğitim savaşı veren üniversitelerimiz de bu dini kuşatmadan payını alıyor. Bu kuşatmayı kabul etmeyeceğiz. Kuşatmaya okul okul, üniversite üniversite direneceğiz” diye konuştu.

LAİKLİĞİ SAVUNACAĞIZ

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Yükseker de üniversite yönetimlerinin çalışanlarını ve akademisyenlerini korumadığına dikkat çekerek “Bu sorunlar sadece burada değil, Boğaziçi Üniversitesi'nde de yaşanıyor, diğer üniversitelerde de yaşanıyor. Dolayısıyla hepimizin ifade özgürlüğünü, laikliği savunması gerekiyor” dedi.