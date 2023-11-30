Kusur sürücüde

Oğulcan AYDIN

İstanbul’da araç çarpması sonucu yaşamını yitiren Mustafa Erdoğdu’nun ailesinin adalet arayışı sürüyor. Davanın ilk beş celsesinde karar çıkmamasına tepki gösteren Erdoğdu’nun ailesi, araç sürücüsünün tutuksuz yargılanmasına tepkili.

Bahçelievler’de geçen sene 29 yaşındaki Erdoğdu, karşıdan karşıya geçmek isterken hızla gelen bir aracın altında kalarak yaşamını yitirdi. Erdoğdu hayatını kaybederken, gözaltına alınan sürücü Mustafa Ayrıkçil serbest bırakıldı. Yarın davanın 6’ncı duruşması görülecek.

CEZA ALSIN İSTİYORUZ

Erdoğdu’nun avukatı Hayrettin Çil, sürücünün birden çok kural ihlali yaptığı için yarınki duruşmada olası kastın tartışılabileceğini kaydederek şunları söyledi: “Bilirkişi raporlarında Erdoğdu’ya asli kusur verildi, çarpan kişiye ise tali kusur verilmişti. Mahkeme son olarak 3 kişiden oluşan bilirkişi heyeti ile rapor alınması gerektiğine karar verdi. Geçen hafta rapor elimize ulaştı, bu dördüncü ve son raporda konunun iddia ettiğimiz şekilde gerçekleştiği kayıt altına alınmış oldu. Sürücünün asli kusurlu olduğu belirtildi.” Erdoğdu’nun kardeşi Gözde Arslan da sürücünün yargılanmasını istediğini belirterek “Trafik kazalarında kimsenin canı yanmasın. Sürücünün ceza almasını istiyoruz. 1,5 senedir kardeşim yok. Sürücünün kusurlu olduğunu biliyoruz. Raporda karşı tarafta asli kusurlu çıktı. Biz artık ceza alacağına inanmak istiyoruz” dedi.

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TANIKLAR DOĞRULANDI

Erdoğdu’nun ölümüne ilişkin 16 Kasım’da bilirkişi raporu hazırlandı. Son duruşmaya kadar asli kusurlu olarak Erdoğdu gösterilirken, raporla sürücü asli kusurlu olarak belirlendi. Raporda, sürücünün süratle ilerlediği, hatalı sollama yapmaya çalışırken kazanın gerçekleştiği ve araç camlarında cam filmleri olduğunu belirtildi.