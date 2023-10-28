Kusursuz seri!

Fenerbahçe şu ana kadar oynadığı 18 maçı da kazandı. Sarı-lacivertlilerin kusursuz serisi devam ederken taraftarlar şampiyonluk şarkısı söylüyor.

Sercan SİNECAN

Sezona fırtına gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'nin muhteşem formu sürüyor. Son olarak önceki gün Konferans Ligi'nde Ludogorets'i 3-1 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, bu sezon oynadığı 18 maçı da kazandı. İsmail Kartal yönetiminde olağanüstü bir seri yakalayan Kanarya'da birçok oyuncu da kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor.

Onlardan biri olan İrfan Can Kahveci, şu ana kadar çıktığı 17 maçta 8 gol, 5 asist kaydederek toplamda 13 gole direkt katkıda bulundu. Kartal'ın yönetiminde özellikle orta sahaların ürettiği skor göze çarparken Sebastian Szymanski de tıpkı İrfan Can gibi performansı zirve yapan isimlerden biri oldu. Polonyalı oyuncu şu ana kadar 18 maçta 9 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi. Form grafiğiyle birçok Avrupalı kulübünü peşine takan genç oyuncuyu Napoli başta olmak üzere, Arsenal gibi Premier Lig ekipleri de takip ediyor.

Öte yandan sarı-lacivertli ekip, yarın oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Avrupa Konferans Ligi'nde Bulgaristan ekibi Ludogorets ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Pendikspor müsabakasının hazırlıklarını noktalayacak.