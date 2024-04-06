Kütahya'da AKP ve MHP'nin talebi kabul edildi: "Darbe girişimi sonucu değiştirmeyecek"

CHP’nin seçimi kazandığı Kütahya’da, oyların yeniden sayılmasını isteyen AKP ve MHP’nin talebi İl Seçim Kurulu tarafından kabul edildi. Yaşananları değerlendiren Kütahya'nın seçilmiş belediye başkanı Kahveci, açıkça bir hukuksuzluğa imza atılmak istendiğini söyledi. Kahveci, "Ülkenin birçok yerinde olduğu gibi mazbata alınma sürecini de uzatmaya çalışıyorlar. İl Seçim Kurulu üzerindeki kurdukları baskı da bunu kanıtlıyor. Biz bu iradeyi kabul etmiyoruz. Halkın iradesinin önüne geçilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

HABER MERKEZİ

CHP’nin 74 yılın ardından seçimi kazandığı Kütahya’da, İlçe Seçim Kurulu oyların yeniden sayılması talebini kabul etti.

Seçimlerin ardından Kütahya Merkez Belediye Başkanlığı seçiminde MHP seçimin iptali ve tüm oyların yeniden sayılmasına yönelik talepte bulundu. AKP ise 125 sandıkta geçersiz oyların sayılmasını istedi. Talepleri değerlendiren İlçe Seçim Kurulu MHP’yi reddetti. Kurul, AKP’nin 125 sandıkta geçersiz oyların sayımı itirazını kabul etti.

İl Seçim Kurulu ise MHP’nin ve AKP’nin taleplerini kabul ederek 549 sandıktaki tüm geçersiz oyların sayımına kabul kararı verdi.

"BİR HUKUKSUZLUĞA İMZA ATMAK İSTİYORLAR"

Seçimlerde Kütahya Belediye Başkanı seçilen Eyüp Kahveci, yaşananları şöyle değerlendirdi.

"40712 oy alarak 602 farkla belediye başkanlığını kazandık. Ancak önce MHP’lilerin bazı sandıklardaki geçersiz oylara itirazı oldu. Ardından da AKP’lilerin belli itirazları geldi. Kurul 125 sandıktaki geçersiz oyları alma kararını bu itirazları birleştirerek tamamına çevirdi. Ancak geçersiz oyların zaten büyük bir çoğunluğu boş oylar Geriye kalanlar arasında da çift mühür vurulmuş, yırtık ya da üzeri yazılarla karalanmış pusulalar bulunmakta. 17 partinin girdiği bir seçimde geçersiz oylar arasından geçerliye dönecek oylar olsa dahi bu bölünmede sonucu etkileyecek bir durum oluşmuyor. Açıkça bir hukuksuzluğa imza atmak istiyorlar. Öte yandan ülkenin birçok yerinde olduğu gibi mazbata alınma sürecini de uzatmaya çalışıyorlar. İl Seçim Kurulu üzerindeki kurdukları baskı da bunu kanıtlıyor. Biz bu iradeyi kabul etmiyoruz. Halkın iradesinin önüne geçilmesine izin vermeyeceğiz."

125 sandıkta 2177 geçersiz oyun olduğunu belirten Kahveci, "Hukukçu arkadaşlarımızın şimdiye kadar tespit ettiğine göre; bu sandıklardaki 520 pusulanın boş, 143’ünün eksik, 13 tanesinin işaretlenmiş olduğu, 288 adetinin mükerrer olduğu, 2 adet pusulada yabancı cisim bulunduğu ve birçok oy pusulasının da taşıma gibi sebeplerle geçersiz olduğu belirlendi" ifadelerine yer verdi.