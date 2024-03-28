Kütahya'da bir erkek, evli olduğu hamile kadını katletti!

Kütahya'da, evli olduğu erkek tarafından bıçaklanan hamile kadın hayatını kaybetti. Enes Uşak isimli erkek tutuklandı.

Kütahya'da, evli olduğu Enes Uşak tarafından bıçaklanan 3 aylık hamile kadın yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki Enes Uşak, Ziraat Mahallesi Nazar Sokak'ta ziyaret için gittikleri akrabalarının evinde evli olduğu 26 yaşındaki Esra Uşak'ı bıçakla ağır yaraladı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden kadının 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Olayın şüphelisi Enes Uşak, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Savcılık sorgusundan sonra Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Enes Uşak, tutuklanarak cezaevine konuldu.