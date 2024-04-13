Kütahya'da pavyonlar yeniden mühürlendi

Kütahya’da kapatıldıktan 3 ay sonra İdare Mahkemesi’nin verdiği yürütmeyi durdurma kararıyla açılan pavyonlar, Bursa Bölge İdare Mahkemesi’nin ruhsatlarını iptal etmesiyle ikinci kez mühürlenerek kapatıldı.

Kütahya’da artan asayiş ve narkotik olayları gerekçe gösterilerek 10 pavyon, valilik kararıyla kapatıldı.

Ruhsatları iptal edilen işletmeler polis eşliğinde bölgeye gelen Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.

Üç aylık sürenin ardından Kütahya İdare Mahkemesi, işletmelerin başvurusu üzerine kapatma hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

İşletmeler Ramazan Bayramı’nın birinci günü itibariyle yeniden faaliyete geçti.

Bursa Bölge İdare Mahkemesi’nin ruhsatlarla ilgili iptal kararını gerekçe gösteren Kütahya Emniyet Müdürlüğü ve Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri işletmeleri kapatacaklarını sahiplerine tebliğ etti.

İşletmeler, geniş güvenlik önlemleri arasında zabıta ekiplerince yeniden mühürlenerek, faaliyetlerine son verildi.