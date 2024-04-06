YSK'den Kütahya kararı

YSK, seçimleri CHP'nin kazandığı Kütahya'da geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi. İl Seçim Kurulu, geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar vermiş, CHP'nin bu karara itiraz etmişti. YSK'nin CHP'nin itirazını reddetmesi ile birlikte yeniden başlayan oy sayım işleminin de devam ettiği öğrenildi.

HABER MERKEZİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kütahya'da geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimi'nde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayının galip geldiği Kütahya'da, İl Seçim Kurulu'nun geçersiz oyların yeniden sayılmasına yönelik kararına itiraz reddedildi.

CHP'nin itirazının reddi ile birlikte Kütahya'da, geçtiğimiz saatlerde başlayan geçersiz oyların sayımı işlemine devam ediliyor.

İTİRAZ SÜRECİ CHP’nin 74 yılın ardından seçimi kazandığı Kütahya’da, MHP seçimin iptali ve tüm oyların yeniden sayılmasına yönelik talepte bulunmuş, AKP ise 125 sandıkta geçersiz oyların sayılmasını istemişti. Talepleri değerlendiren İlçe Seçim Kurulu MHP’yi reddetmiş, kurul, AKP’nin 125 sandıkta geçersiz oyların sayımı itirazını kabul etmişti. İl Seçim Kurulu ise MHP’nin ve AKP’nin taleplerini kabul ederek 549 sandıktaki tüm geçersiz oyların sayımına kabul kararı vermişti. Kararla birlikte bugün saat 14.00 itibarıyla geçersiz oylar yeniden sayılmaya başlanmıştı.

Kütahya'daki 31 Mart yerel seçimlerinde CHP adayı Eyüp Kahveci yüzde 29,25 oranla 40 bin 712 oyla birinci, MHP adayı Alim Işık 29,25 oranla 40 bin 110 oy ile ikinci ve AKP’nin adayı Kamil Saraçoğlu da yüzde 27,71 oranla 37 bin 992 oyla üçüncü olmuştu.