Kutalmış Türkeş’ten tehditlere yanıt: Kader kime ölüm yazmışsa o ölür

İYİ Parti'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş'in 'hain' ilan edilmesinin ardından başlayan tartışmada aldığı tehditlere yönelik konuşan Kutalmış Türkeş, "Kimse bir halt yapamaz. Geleceği varsa göreceği de var. Kader kime ölüm yazmışsa ölür gider. Herkes için geçerli. Biz kadere inanıyoruz" dedi.

MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş'in İYİ Parti Adana Büyükşehir adayı olması ve parti tarafından "hain" ilan edilmesinin ardından başlayan tartışma büyüyor.

Alparslan Türkeş’in oğlu Kutalmış Türkeş, "Alparslan Türkeş’in Evladı olduklarını iddia ederek Türkeş’in adını ve kanını taşıyan öz evlatlarına hakaret edenler, Hele de ömründe Türkeş’i görmemiş olanlar! Sizlerin Türkeşi’in evladı olması imkansız, zira Türkeş o...dan çocuk yapmadı hiç! Siz babalarınızı aramaya devam edin, fazla uzaklara değil sizi kullanan adamlara bakın, mesela domuz suratlı Semihe, mesela Sinan‘ın katili çift cinsiyetli İzzetsiz ulviye’ye!" ifadelerini kullanmıştı.

Ardından Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Kutalmış Türkeş’i, “Dikkat et; kuduz köpeklerin sonunu herkes bilir..! Biz uyaralım da…” sözleriyle tehdit etmişti.

Kutalmış Türkeş bugün Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'e konuştu. Söz konusu açıklamasında Semih Yalçın'ı kastetmediğini öne süren Türkeş, "Ben ‘Alparslan Türkeş’in evladıyız’ deyip Türkeş’in öz evlatlarına hakaret edenlere söylüyorum. Onlar üstüne alınıp ortaya çıkmaz. Türkeş’i görmemiş 15-20 yaşında çocuklara, talimatla bize hakaret ettiriyorlar. Ben onu kastediyorum" dedi

'Hain' tartışmalarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Türkeş, şöyle konuştu:

"Şimdi o konunun birkaç boyutu var. Örneğin Alparslan Türkeş’in kızı olarak o Adana’da aday olmuş. Onu destekleyeceğine, kalkıyor orada AKP adayını destekliyor. Tamam onu desteklesin ama bir de kalkıyor sana ‘hain’ diyor. Söyleyen haindir. Bunu anlamak için ülkücü, Türkeşçi falan olmaya da gerek yok."

"GELECEĞİ VARSA GÖRECEĞİ DE VAR"

Kendisine yapılan tehditlere de değinen Türkeş, şunları söyledi:

"Yapılanın Türkçesi şu: Biz size küfrederiz, tehdit ederiz, saldırı düzenleriz, siyaset zeminini kapatırız, her şey yaparız. Ama sen gıkını çıkarmayacaksın. Alparslan Türkeş Vakıf toplantısına saldırmışlardı. Kafa yarıp öldürmeye kalkıştılar. Babamın mezarına gittim, önüme geçip, ‘Giremezsiniz’ dediler. Bunlar normal şeyler değil. Yine bizimle ilgili tehdit yayınladılar. Kimse bir halt yapamaz. Geleceği varsa göreceği de var. Kader kime ölüm yazmışsa ölür gider. Herkes için geçerli. Biz kadere inanıyoruz.”