Kutlayacak gün bırakmadılar

Maden işçileri, Dünya Madenciler Günü’nde kutlama değil, anma yaptı. Halay ve türkülerle kutlama isteyen madenciler, “Adil olmayan koşullarda çalışıyoruz” dedi.

Emek Servisi

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Emeği ile geçimini sağlayan kesimler yaşamlarını açlık sınırının altında aldıkları ücretlerle sefalet içinde sürdürmektedirler” denildi. Ülkenin, 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde hiç olmadığı kadar zor günlerden geçtiği belirtilen açıklamada, “Dünya madenciler günümüzü bu yıl da 6 Şubat’ta yaşadığımız ve on binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem ve 23 Kasım tarihinde Siirt’te meydana gelen kazada iki meslektaşımız ile bir maden işçisinin hayatını kaybetmesi nedeniyle halaylarla türkülerle kutlayamıyoruz. Adil olmayan koşullarda yaşamak istemeyen ülkemizin yetişmiş kalifiye genç iş gücünün bir bölümü ülkeyi terk etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

SOMA MADENCİLERİ ANILDI

Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden–İş) Soma Şubesi, 4 Aralık Madenciler Günü dolayısıyla düzenlenen programda Soma Maden Faciası’nda yaşamını yitiren 301 kişi anıldı.

Madenciler, Soma Maden Şehitliği’ni ziyaret etti. Burada konuşan Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, “Madencilik dünyanın en ağır mesleği” dedi. Türkiye Maden İş Sendikası Ege Bölgesi 1 nolu Şube Başkanı Rıza Sal ise şöyle konuştu: “Son yıllarda ülkemizde yaşadığımız maden faciaları, kutlamaları anma haline getirmiştir. Bunun en büyük örneğini 13 Mayıs 2014'te Soma'da 301 canımızı, kaza sonucu 301 canımızı kaybettik. Halen 10 yıl geçmesine rağmen bu acıyı yüreğimizde hissediyoruz. Hissetmeye devam edeceğiz. Hiçbir zaman unutmayacağız. Bunun akabinde Ermenek’i yaşadık. Daha bir yıl önce Amasra'yı yaşadık. İş güvenliği ve iş sağlığı güçlü bir şekilde ve caydırıcı bir şekilde bu önlemlerin olması tek bir madenci kardeşimizi kaybetmeme adına bir defa daha bu konuyu ifade etmek isterim.”