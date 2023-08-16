Kuzey Kore Savunma Bakanı: Kore yarımadasında nükleer savaş kapıda

1. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'na yazılı bir açıklama gönderen Kuzey Kore Savunma Bakanı General Kang Sun-nam, Kore yarımadasında nükleer savaşın kapıda olduğunu söyledi. General Kang Sun-nam, "Sorulması gereken soru Kore yarımadasında bir nükleer savaş olup olmayacağı değil, ne zaman olacağı ve kim tarafından başlatılacağıdır" dedi.

Kuzey Kore Savunma Bakanı General Kang Sun-nam, Kore yarımadasında nükleer savaşın kapıda olduğunu söyledi.

Açıklaması 11. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda dün okunan Kang, Washington'ın Pyongyang'da rejim değişikliği arzusuna dikkat çekerek dünyanın nükleer savaştan bir adım uzakta olduğunu öne sürdü.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, ABD'nin nükleer denizaltıların da dahil olduğu stratejik silahları bölgeye yığdığını belirten Kang, "Sorulması gereken soru Kore yarımadasında bir nükleer savaş olup olmayacağı değil, ne zaman olacağı ve kim tarafından başlatılacağıdır" diye konuştu.

"ABD DÜŞMANCA BİR POLİTİKA İZLİYOR"

Kang, "ABD, Kuzey Kore'ye karşı 80 yıldır düşmanca bir politika izliyor. Kuzey Kore'nin bağımsız kalkınmasına ve güvenlik çıkarlarına bariz şekilde müdahale ediyorlar ve Kuzeydoğu Asya'daki durumu nükleer savaşın eşiğine doğru itiyorlar" ifadelerini kullandı.

Kang Sun-nam'ın açıklamaları, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un orduya savaş hazırlıklarını hızlandırma talimatı vermesinden birkaç gün sonra geldi. Kim, ülkedeki silah üretim kapasitesinin de en üst düzeye çıkarılmasını istemişti.