Kuzey Kore’den, ülke sınırını geçen ABD'li asker hakkında ilk açıklama

Kuzey Kore, ülke sınırını yasadışı şekilde geçen ABD'li asker Travis King'in durumu hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, Travis King'in ABD ordusundaki 'insanlık dışı kötü muamele ve ırk ayrımcılığı nedeniyle' Kuzey Kore’ye ya da başka bir ülkeye sığınmak istediği sonucuna varıldığı duyuruldu.

Kuzey Kore'den yaklaşık 1 ay önce ülke sınırını geçen ABD'li asker Travis King'in durumu hakkında ilk açıklama geldi. Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA, soruşturma sırasında King'in, ABD ordusu içindeki insanlık dışı kötü muamele ve ırkçılıktan dolayı Kuzey Kore'ye geçmeye karar verdiğini aktardı.

23 yaşındaki King'in, 18 Temmuz'da yerel saatle 15.30'da Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki sınırda sıkı şekilde korunan Ortak Güvenlik Bölgesi’nde sivil bir turdayken Güney Kore’den Kuzey Kore’ye geçtiği ifade edildi.



Kuzey Kore askerleri tarafından gözaltına alınan King'in ülke topraklarına yasa dışı ve izinsiz olarak girdiğini kabul ettiği belirtildi. King'in ABD ordusu içindeki 'insanlık dışı kötü muamele' ve 'ırk ayrımcılığı' nedeniyle Kuzey Kore'ye kaçmaya karar verdiği, Kuzey Kore veya başka bir ülkeye sığınmak istediği aktarıldı.

Reuters'ın aktardığına göre KCNA haberde King için, "Ayrıca, eşit olmayan ABD toplumunda hayal kırıklığına uğradığını söyleyerek, Kuzey Kore'ye veya üçüncü bir ülkeye sığınma isteğini dile getirdi" dedi. KCNA, King'in Kuzey Kore’ye geçişinden sonra "Kore Halk Ordusu askerleri tarafından kontrol altında tutulduğunu" ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Beyaz Saray, Reuters haber ajansının yorum talebine yanıt vermedi.King'in geçtiği sınır köyünü denetleyen Birleşmiş Milletler Komutanlığı sözcüsü ise önceki açıklamalarına ekleyecek bir şeyi olmadığını söyledi.