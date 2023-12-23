Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR şoförünü rehin alan şahıs teslim oldu

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir kişi TIR şoförünü rehin aldı. Sosyal medya hesabından canlı yayın da açan şahıs, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek istediğini söyledi. Yerlikaya ile telefon görüşmesi yapan şahıs daha sonra teslim oldu

Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir kişi, TIR şoförünü rehin aldı. Ekiplerin şahsı ikna çalışmaları sürüyor. Şahıs kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek istediğini söyledi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul mevkiinde bir kişi, TIR'ın içerisinde sürücüyü rehin aldı.

Polis ve jandarma, Körfez Sevindikli mevkiinde yolu keserek trafiği durdurdu. Şüpheli, kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek istediğini söyledi.

Şahıs ayrıca sosyal medya hesabından da canlı yayın açtı.

TESLİM OLDU

Şüpheli, kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek istediğini söyledi. İkna çabalarına rağmen şahıs teslim olmadı. Bunun üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fatih B. ile telefonla görüşme sağladı. Konuşmadan sonra şahıs teslim olmaya ikna oldu. Canlı yayında Bakan Yerlikaya'dan sözler alan şüpheli, önce rehineyi serbest bıraktı ardından kendisi dışarı çıktı. Ekipler, şüpheliyi etkisiz hale getirirken herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmaması teselli kaynağı oldu.