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Kuzey Marmara Otoyolu’nda bir zincirleme kaza daha: 4 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Güncel
  • 31.12.2023 16:28
  • Giriş: 31.12.2023 16:28
  • Güncelleme: 31.12.2023 16:33
Kaynak: İHA
Kuzey Marmara Otoyolu’nda bir zincirleme kaza daha: 4 yaralı

İki gün önce meydana gelen kazada 10 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin yaralandığı Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir zincirleme trafik kazası daha meydana geldi. 8 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu geçişi Sevindikli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan 8 araç zincirleme kazaya karıştı. Kaza sebebiyle 4 kişi yaralanırken, trafikte de yoğunluk oluştu.

112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı hastanelere sevk edildi. 

Jandarma ekiplerince Ankara istikametinde tek şeritten kontrollü geçişler sağlanıyor. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı. 

Kuzey Marmara Otoyolunda 10 kişinin hayatını kaybettiği kazanın olay yeri incelemesi tamamlandı
Kuzey Marmara Otoyolunda zincirleme kaza: 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı
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